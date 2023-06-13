Про це розповів у ефірі Еспресо колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков.

"Ситуація на ЗАЕС така - дійсно потрібна вода на охолодження. Сам процес іде у замкнутому циклі - вода охолоджує, потім вона гріється на басейнах витримки у реакторних установках, потім є охолоджувальний басейн, де вона охолоджується і йде новий цикл. Потрібно, тому що, вода випаровується, на добу додатково від 500 до 1 тис. тонн обов'язково. Там є якісь резерви, але в крайньому разі там є дуже потужні свердловини, які зможуть цю кількість води для охолодження забезпечувати", - зазначив він.

На думку Плачкова, росіяни можуть придумати щось інше, тому дуже важлива місія МАГАТЕ.

"Якщо вона буде контролювати і попереджувати уряди країн "ядерного клубу", то можна уникнути катастрофічної ситуації на станції", - підсумував ексміністр.

Реакція МАГАТЕ на підрив Каховської ГЕС

6 червня Володимир Зеленський обговорив з очільником МАГАТЕ наслідки підриву Каховської ГЕС та ризики для ЗАЕС і запросив його в Україну. У відповідь на заклик Зеленського Гроссі заявив, що очолить наступну місію організації на ЗАЕС після підриву Росією ГЕС.

Згодом Рафаель Гроссі сказав, що МАГАТЕ стурбоване тим, що через два дні ЗАЕС уже не зможе отримувати воду для охолодження з водосховища Каховської ГЕС. 8 червня рівень води в Каховському водосховищі впав на 2,8 метра до позначки в 14,03 метрів, а погодинні темпи втрат дещо уповільнились – до 5-7 см/год. Гроссі додав, що у випадку, якщо рівень води впаде нижче 12,7 метра, то Запорізька атомна електростанція більше не зможе перекачувати воду з резервуара на майданчик.

9 червня зазначалося, що, за попередніми висновками експертів МАГАТЕ, Запорізька АЕС повинна мати змогу відкачувати воду з резервуара для охолодження реакторів після того, як її рівень опуститься нижче за критичні 12,7 м. Тоді ж гендиректор Гроссі оголосив про програму допомоги Україні у відповідь на затоплення греблі в Новій Каховці.

12 червня Гроссі заявив, що експерти стурбовані стрімким падінням рівня води на Запорізькій ТЕС, спричиненим підривом Каховської ГЕС. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вимагає доступ до території Запорізької атомної електростанції, щоб перевірити розбіжність у даних про рівень води на підірваній Каховській греблі, яка використовується для охолодження реакторів станції.