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У Росії обіцяють 15 червня допустити місію МАГАТЕ на чолі з Гроссі на ЗАЕС

15 червня, 2023 четвер
02:20
Війна з Росією Окупанти на ЗАЕС

Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі 14 червня не зміг потрапити на територію ЗАЕС, оскільки Росія не давала гарантій безпеки, але пообіцяла їх "з високим ступенем ймовірності" у п'ятницю

Про це повідомив радник генерального директора концерну "Росенергоатом" Ренат Карчаа, інформує ТАСС.

Він заявив, що візит генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі на Запорізьку АЕС з високим ступенем ймовірності відбудеться 15 червня,

І додав, що місія Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізькій АЕС буде збільшена вдвічі до чотирьох осіб.

Відзначимо, що Гроссі мав намір відвідати ЗАЕС 14 червня після переговорів, які він мав у Києві напередодні. Однак дипломатичне джерело, на яке посилається агентство Reuters, повідомило, що візит буде відкладений "на кілька годин" з міркувань безпеки.

Реакція МАГАТЕ на підрив Каховської ГЕС

6 червня Володимир Зеленський обговорив з очільником МАГАТЕ наслідки підриву Каховської ГЕС та ризики для ЗАЕС і запросив його в Україну. У відповідь на заклик Зеленського Гроссі заявив, що очолить наступну місію організації на ЗАЕС після підриву Росією ГЕС.

Згодом Рафаель Гроссі сказав, що МАГАТЕ стурбоване тим, що через два дні ЗАЕС уже не зможе отримувати воду для охолодження з водосховища Каховської ГЕС. 8 червня рівень води в Каховському водосховищі впав на 2,8 метра до позначки в 14,03 метрів, а погодинні темпи втрат дещо уповільнились – до 5-7 см/год. Гроссі додав, що у випадку, якщо рівень води впаде нижче 12,7 метра, Запорізька атомна електростанція більше не зможе перекачувати воду з резервуара на майданчик.

9 червня зазначалося, що, за попередніми висновками експертів МАГАТЕ, Запорізька АЕС повинна мати змогу відкачувати воду з резервуара для охолодження реакторів після того, як її рівень опуститься нижче за критичні 12,7 м. Тоді ж гендиректор Гроссі оголосив про програму допомоги Україні у відповідь на руйнування греблі в Новій Каховці.

12 червня Гроссі заявив, що експерти стурбовані стрімким падінням рівня води на Запорізькій ТЕС, спричиненим підривом Каховської ГЕС. Міжнародне агентство з атомної енергії вимагає доступ до території Запорізької атомної електростанції, щоб перевірити розбіжність у даних про рівень води на підірваній Каховській греблі, яка використовується для охолодження реакторів станції.

13 червня Рафаель Гроссі прибув до України, щоб особисто оцінити ситуацію на окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції.

Запорізька АЕС
МАГАТЕ
Каховська ГЕС
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