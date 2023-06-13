Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Очільник МАГАТЕ Гроссі приїхав до України та зустрівся із Зеленським

Очільник МАГАТЕ Гроссі приїхав до України та зустрівся із Зеленським

13 червня, 2023 вiвторок
23:06
Суспільство

У вівторок, 13 червня, гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі прибув до України, щоб особисто оцінити ситуацію на окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції

Про це повідомляє Офіс президента.

В Україні Гроссі зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, який подякував очільнику МАГАТЕ за оперативну реакцію на підрив Росією Каховської ГЕС. Зеленський наголосив, що після руйнування Каховської ГЕС ризики для безпеки Запорізької атомної електростанції значно зросли та привітав присутність інспекторів агентства на ЗАЕС і намір Гроссі особисто відвідати станцію.

Також президент підтримав пропозицію Гроссі відправити в Україну групу експертів МАГАТЕ для оцінки наслідків підриву Каховської ГЕС та підготовки пропозицій щодо їх подолання. Зеленський пообіцяі повне сприяння цій місії з боку українських установ.

Президент наголосив, що єдиним способом запобігти ядерному інциденту на ЗАЕС є її повна демілітаризація, деокупація та відновлення контролю України над станцією.

Реакція МАГАТЕ на підрив Каховської ГЕС

6 червня Володимир Зеленський обговорив з очільником МАГАТЕ наслідки підриву Каховської ГЕС та ризики для ЗАЕС і запросив його в Україну. У відповідь на заклик Зеленського Гроссі заявив, що очолить наступну місію організації на ЗАЕС після підриву Росією ГЕС.

Згодом Рафаель Гроссі сказав, що МАГАТЕ стурбоване тим, що через два дні ЗАЕС уже не зможе отримувати воду для охолодження з водосховища Каховської ГЕС. 8 червня рівень води в Каховському водосховищі впав на 2,8 метра до позначки в 14,03 метрів, а погодинні темпи втрат дещо уповільнились – до 5-7 см/год. Гроссі додав, що у випадку, якщо рівень води впаде нижче 12,7 метра, Запорізька атомна електростанція більше не зможе перекачувати воду з резервуара на майданчик.

9 червня зазначалося, що, за попередніми висновками експертів МАГАТЕ, Запорізька АЕС повинна мати змогу відкачувати воду з резервуара для охолодження реакторів після того, як її рівень опуститься нижче за критичні 12,7 м. Тоді ж гендиректор Гроссі оголосив про програму допомоги Україні у відповідь на руйнування греблі в Новій Каховці.

12 червня Гроссі заявив, що експерти стурбовані стрімким падінням рівня води на Запорізькій ТЕС, спричиненим підривом Каховської ГЕС. Міжнародне агентство з атомної енергії вимагає доступ до території Запорізької атомної електростанції, щоб перевірити розбіжність у даних про рівень води на підірваній Каховській греблі, яка використовується для охолодження реакторів станції.

Новини
Володимир Зеленський
ядерна безпека
Запорізька АЕС
воєнні злочини Росії
МАГАТЕ
Каховська ГЕС
Читайте також:
Андрій Іллєнко
12 червня, 2023 понедiлок
План Путіна не обмежувався лише Україною, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко
Дмитро Медведєв
12 червня, 2023 понедiлок
Медведєв на День Росії розмістив фото Майдану Незалежності із прапором РФ. Україна відреагувала
Соломія Бобровська
12 червня, 2023 понедiлок
"Може обернутися проблемою": нардепка Бобровська про передачу Угорщині українських полонених з РФ
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.81
    Купівля 36.81
    Продаж 37.35
  • EUR
    Купівля 39.8
    Продаж 40.55
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
13 червня
22:36
Дональд Трамп
Трамп приїхав до суду у справі про секретні документи, його формально арештували
22:14
путін пригожин
Пригожин став вдвічі популярнішим за Путіна в пошуковиках росіян
21:43
Зеленський доручив розробити проєкт резолюції Генасамблеї ООН зі створення спецтрибуналу для РФ
21:35
Оновлено
море біля Одеси
У морі біля Одеси солоність води знизилася майже втричі, виявлено сальмонелу та кишкову інфекцію
21:31
російська армія, мобілізація
Путін підписав закон, згідно з яким у призовників забиратимуть закордонні паспорти
21:07
Оновлено
Атака на Кривий Ріг
Кількість загиблих від нічної атаки на Кривий Ріг зросла до 11, у місті оголошено день жалоби
21:03
Аналітика
Сергій Згурець
Підсумки тижня бойових дій і ребуси для противника - куди будуть рухатися ЗСУ. Колонка Сергія Згурця
20:34
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі
Залужний напередодні "Рамштайну" обговорив з Міллі оборонні потреби України
20:19
Бен Уоллес
Європейські партнери оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на понад €107 млн
20:13
Disney
"Аватар 5" у 2031-му та нові "Зоряні війни": Disney оновив графік виходу майбутніх фільмів
20:08
Ексклюзив
ЗАЕС
На ЗАЕС є свердловини, які зможуть забезпечувати рівень води для охолодження, - ексміністр енергетики Плачков
20:04
OPINION
МАЙКЛ Мишкало
Не то
20:02
У Луврі презентували 5 унікальних ікон з київського музею Ханенків
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 475-го дня війни: ЗСУ просуваються на трьох напрямках, а США передадуть нові бронемашини і ракети для HIMARS
19:38
Каховська ГЕС, затоплена Херсонщина
У Голій Пристані на Херсонщині окупанти змушують місцевих на камеру дякувати МНС РФ за "евакуацію", — Генштаб
19:24
На фото: гурт The Beatles
Пол Маккартні створив "останню платівку Beatles" за допомогою штучного інтелекту
19:19
Оновлено
Італійські бронемашини MLS SHIELD
ППО, бронетехніка та боєприпаси: США оголосили про новий пакет військової допомоги для України
19:09
Києво-Печерська лавра
Суд відмовив УПЦ МП у праві здійснювати літургії у Києво-Печерській лаврі
19:04
Путін Гаага
Путін заявив, що РФ думає над виходом із зернової угоди
19:03
Ексклюзив
Олег Дунда
Протягом року російської церкви в Україні не буде, - нардеп Дунда
18:42
Кадиров
Кадиров заявив, що чеченський підрозділ "Ахмат" боротиметься з "диверсантами" в Бєлгородській області
18:29
ЗМІ Франції
У Франції викрили дезінформаційну кампанію РФ: фейкові новини публікували начебто від імені відомих ЗМІ
18:21
путін
Путін висловив жаль через те, що підрив Каховської ГЕС начебто зірвав наступ ЗСУ на цьому напрямку
18:07
OPINION
Оксана Маркарова
Про "акулу" і Голодомор
17:56
карантин, помаранчева зона
Кабмін готується до завершення COVID-карантину в Україні: що зміниться
17:28
Ексклюзив
Каховська ГЕС, підтоплення
Жодного випадку холери в Україні на сьогодні не виявлено, моніторинг триває щодня, - головний санітарний лікар Кузін
17:27
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
У Повітряних силах розповіли, чим загрожують розміщені в Брянській області ракетні комплекси "Бал"
17:24
Мавка. Лісова пісня
"Мавка" за майже чотири місяці в українському прокаті зібрала понад 150 млн грн
17:20
кадирівці
Росіяни переміщують чеченські загони "Ахмат" під Мар'їнку, - речник Сил оборони Таврійського напрямку
17:07
Засідання Генасамблеї ООН
ООН планує створити міжнародний орган для спостереження за штучним інтелектом
16:57
Ексклюзив
Валерій Чалий
Модель "ми даємо зброю Україні, а ви стримуєте Росію" нам не підходить, - дипломат Чалий
16:56
Євген Пригожин
Пригожин заявив данським журналістам, що не впевнений, чи ПВК Вагнера надалі воюватиме в Україні
16:54
Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку
Новим прем'єр-міністром Румунії став Марчел Чолаку
16:44
Оновлено
ООН
ООН заявила про готовність відвідати лівобережжя Херсонщини, але Росія не надає гарантій безпеки
16:43
Ексклюзив
Європарламент
У Європарламенті вважають, що перемовини щодо вступу України до ЄС можуть початися восени, - джерела
16:30
Робоча група погодилась підвищита виплати пораненим і надати статус УБД загиблим тероборонівцям, чекаємо голосування в сесійній залі, - Геращенко
16:27
Оновлено
Генерал армії РФ Сергій Горячев
"Інформація уточнюється": в ЗСУ прокоментували ліквідацію російського генерала Горячева
16:24
Хільда Бессі
Шеф-кухарка з Нігерії встановила світовий рекорд: готувала близько 100 годин поспіль
16:23
путін
Путін підписав закон про денонсацію РФ договору з Україною про Азовське море та Керченську протоку
16:14
Маріуполь
День звільнення Маріуполя: 9 років тому полк "Азов" разом з іншими спецпризначенцями звільнили місто від ворога
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV