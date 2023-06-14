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Очільник МАГАТЕ Гроссі відклав поїздку на ЗАЕС із міркувань безпеки, - Reuters

14 червня, 2023 середа
12:56
Війна з Росією Рафаель Маріано Гроссі

Голова Міжнародного агентства з ядерної безпеки Рафаель Гроссі відклав заплановану поїздку на Запорізьку атомну електростанцію через можливі ризики

Про це повідомляє Reuters.

Очікувалося, що Гроссі відвідає ЗАЕС 14 червня після переговорів, які він мав у Києві напередодні. Однак дипломатичне джерело, на яке посилається агентство Reuters, повідомило, що візит буде відкладений "на кілька годин".

"Він чекає, щоб мати можливість безпечно подорожувати", - сказав неназваний високопоставлений український урядовець виданню. Натомість чиновник не повідомив, коли саме Гроссі прибуде на ЗАЕС.

Реакція МАГАТЕ на підрив Каховської ГЕС

6 червня Володимир Зеленський обговорив з очільником МАГАТЕ наслідки підриву Каховської ГЕС та ризики для ЗАЕС і запросив його в Україну. У відповідь на заклик Зеленського Гроссі заявив, що очолить наступну місію організації на ЗАЕС після підриву Росією ГЕС.

Згодом Рафаель Гроссі сказав, що МАГАТЕ стурбоване тим, що через два дні ЗАЕС уже не зможе отримувати воду для охолодження з водосховища Каховської ГЕС. 8 червня рівень води в Каховському водосховищі впав на 2,8 метра до позначки в 14,03 метрів, а погодинні темпи втрат дещо уповільнились – до 5-7 см/год. Гроссі додав, що у випадку, якщо рівень води впаде нижче 12,7 метра, Запорізька атомна електростанція більше не зможе перекачувати воду з резервуара на майданчик.

9 червня зазначалося, що, за попередніми висновками експертів МАГАТЕ, Запорізька АЕС повинна мати змогу відкачувати воду з резервуара для охолодження реакторів після того, як її рівень опуститься нижче за критичні 12,7 м. Тоді ж гендиректор Гроссі оголосив про програму допомоги Україні у відповідь на руйнування греблі в Новій Каховці.

12 червня Гроссі заявив, що експерти стурбовані стрімким падінням рівня води на Запорізькій ТЕС, спричиненим підривом Каховської ГЕС. Міжнародне агентство з атомної енергії вимагає доступ до території Запорізької атомної електростанції, щоб перевірити розбіжність у даних про рівень води на підірваній Каховській греблі, яка використовується для охолодження реакторів станції.

13 червня Рафаель Гроссі прибув до України, щоб особисто оцінити ситуацію на окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції.

ядерна безпека
Запорізька АЕС
МАГАТЕ
Каховська ГЕС
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