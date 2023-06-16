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Енергоатом: Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС стабільний

16 червня, 2023 п'ятниця
12:02
Війна з Росією ЗАЕС

Станом на 16 червня рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС залишається без змін і становить 16,67 м

Про це повідомив НАЕК "Енергоатом" у telegram.

"Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою. Станом на 09:00 16 червня рівень води у Каховському водосховищі в районі Нікополя продовжує знижуватись, у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС без змін – 16,67 м. Цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції", – йдеться у повідомленні.

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Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС стабільний

Фото: telegram-канал НАЕК "Енергоатом"

Окрім цього, також зазначається, що рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – на рівні 11,19 м. Також у Енергоатомі зауважили, що протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від коливань Каховського водосховища.

Реакція МАГАТЕ на підрив Каховської ГЕС

6 червня Володимир Зеленський обговорив з очільником МАГАТЕ наслідки підриву Каховської ГЕС та ризики для ЗАЕС і запросив його в Україну. У відповідь на заклик Зеленського Гроссі заявив, що очолить наступну місію організації на ЗАЕС після підриву Росією ГЕС.

Згодом Рафаель Гроссі сказав, що МАГАТЕ стурбоване тим, що через два дні ЗАЕС уже не зможе отримувати воду для охолодження з водосховища Каховської ГЕС.

8 червня рівень води в Каховському водосховищі впав на 2,8 метра до позначки в 14,03 метрів, а погодинні темпи втрат дещо уповільнились – до 5-7 см/год. Зазначалося, що, за попередніми висновками експертів МАГАТЕ, Запорізька АЕС повинна мати змогу відкачувати воду з резервуара для охолодження реакторів після того, як її рівень опуститься нижче за критичні 12,7 м. Тоді ж гендиректор Гроссі оголосив про програму допомоги Україні у відповідь на руйнування греблі в Новій Каховці.

Згодом він заявив, що експерти стурбовані стрімким падінням рівня води на Запорізькій ТЕС, спричиненим підривом Каховської ГЕС. Міжнародне агентство з атомної енергії вимагало доступ до території Запорізької атомної електростанції, щоб перевірити розбіжність у даних про рівень води на підірваній Каховській греблі, яка використовується для охолодження реакторів станції.

13 червня Рафаель Гроссі прибув до України, щоб особисто оцінити ситуацію на окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції.

російська армія
окупанти
Запорізька АЕС
Військові новини
ядерна небезпека
Каховська ГЕС
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