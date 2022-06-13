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Головна війна з Росією В Офісі президента назвали завдання мінімум та максимум у війні з Росією

В Офісі президента назвали завдання мінімум та максимум у війні з Росією

13 червня, 2022 понедiлок
11:27
війна з Росією Михайло Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав завданням мінімум для України у війні з Росією відвід окупаційних військ на позиції, які вони займали 23 лютого

Про це Подоляк заявив у інтерв'ю білоруському виданню Зеркало

За його словами, завданням максимум є вихід до міжнародно визнаних кордонів України.   

"Президент запропонував програму мінімум: російські війська відходять до позицій, які вони займали 23 лютого. Після - може початися мирний переговорний процес, де ми обговоримо всі претензії один до одного. Завдання максимум: територіальна цілісність у міжнародно визнаних кордонах України, програш Росії та її трансформація", - сказав Подоляк. 

Він додав, що якщо цього не вдасться зробити, то РФ продовжить перебувати в пропагандистському угарі, реваншистських настроях і постійно прагнутиме відновити війну з новою інтенсивністю. У цьому проблема", - зазначив Подоляк. 

  • 21 травня Володимир Зеленський заявив, що вихід на межі 23 лютого можна буде вважати великою перемогою, але Україна прагнутиме повернути всі свої території.

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Україна
Росія
Володимир Зеленський
мирні переговори
Офіс президента
Михайло Подоляк
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