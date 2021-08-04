В Офісі президента пропонують компенсувати банківські комісії для малого бізнесу
Рада з питань сприяння розвитку малого підприємництва пропонує компенсувати комісію з еквайрингу для малого бізнесу
Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
Згідно з повідомленням, Рада з питань сприяння розвитку малого підприємництва за підсумками засідання вирішила звернутися до уряду України з листом щодо запровадження державної підтримки у вигляді компенсацій частини витрат на оплату комісії за еквайринг для малого бізнесу коштом державного бюджету.
Планується, що це відбуватиметься в межах програм, які реалізує Фонд розвитку підприємництва, для малого бізнесу, зокрема тих, які застосовують реєстратори розрахункових операцій або програмні реєстратори.
Рада також обговорила стан підготовки пропозицій стосовно змін до законодавства щодо вдосконалення порядку ведення обліку й застосування РРО та зниження фісскального тиску на платників податків.
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