В Офісі президента розповіли, за яких умов Договір про безпеку України буде винесено на референдум

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами Подоляка, зараз референдум неможливо провести через воєнний стан, а процедура його запуску стане можливою лише після того, як російські війська залишать територію України.

"Безумовно, референдум не відбуватиметься сьогодні, бо у нас воєнний стан. Триває війна. Процедура проведення референдумів в Україні є чіткою і збалансованою, і ми вийдемо на процедуру запуску референдуму лише після того, як російські війська залишать територію України", - сказав Подоляк.

29 березня у Стамбулі відбулися перемовини України з РФ, під час яких обговорили міжнародні гарантії безпеки для України, припинення вогню для вирішення гуманітарних проблем і питання поводження з полоненими відповідно до міжнародних конвенцій.

29 березня на перемовинах з Росією в Стамбулі українська делегація запропонувала нову систему гарантій безпеки для України за участі країн-членів Радбезу ООН та інших держав.

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