Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"В Молдові та Придністров’ї, незважаючи на спроби проросійських сил розхитувати суспільно-політичні настрої населення, обстановка стабільна. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено", - сказав він.

28 жовтня видання The Washington Post повідомило, що ФСБ спрямувала десятки мільйонів доларів від деяких найбільших державних російських компаній для розвитку мережі проросійських політиків у Молдові та переорієнтації країни на Москву. Російська спецслужба зробила ставку на 35-річного молдовського політика Ілана Шора, який зараз перебуває у вигнанні в Ізраїлі. Останнім часом його партія "Шор" організовує антиурядові протести в Кишиневі.

30 жовтня у Молдові під час нового протесту проти влади країни, який організувала проросійська партія "Шор", поліція затримала 79 людей. На мітингу вимагали відставки чинного керівництва країни.

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