В ОК "Південь" не бачать ознак підготовки наступу з Придністров'я
На території "Придністровської молдавської республіки" ознак підготовки військ до наступу наразі немає
Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.
"В Молдові та Придністров’ї, незважаючи на спроби проросійських сил розхитувати суспільно-політичні настрої населення, обстановка стабільна. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено", - сказав він.
- 28 жовтня видання The Washington Post повідомило, що ФСБ спрямувала десятки мільйонів доларів від деяких найбільших державних російських компаній для розвитку мережі проросійських політиків у Молдові та переорієнтації країни на Москву. Російська спецслужба зробила ставку на 35-річного молдовського політика Ілана Шора, який зараз перебуває у вигнанні в Ізраїлі. Останнім часом його партія "Шор" організовує антиурядові протести в Кишиневі.
- 30 жовтня у Молдові під час нового протесту проти влади країни, який організувала проросійська партія "Шор", поліція затримала 79 людей. На мітингу вимагали відставки чинного керівництва країни.
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