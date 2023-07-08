Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За наявними даними за 2022 рік в окупованій частинні Донецької області звільнились 1,6 тисячі залізничників, за перше півріччя 2023 року - 750 працівників.

Зазначається, що попри те, що логістика росіян залежить від залізниці, вони систематично не виплачують співробітникам зарплати. З початку цього року виплати припинились повністю. Середній рівень заробітної плати становить 24,3 тисячі рублів (менше ніж 10 тис. грн).

"Зважаючи на анонсовану окупантами 31 травня “реорганізацію” залізниці на ТОТ в єдину структуру “железниє дороги Новоросії”, це передбачатиме чергове скорочення чисельності місцевих працівників галузі", - йдеться у повідомленні.

Наразі окупанти перекривають нестачу персоналу шляхом залучення до роботи військових залізничних військ та частковим залученням працівників російської залізниці. Надалі ж, для зменшення дефіциту працівників, на ділянки Донецької залізниці будуть скеровували працівників з центральних регіонів РФ.

У Центрі нацспротиву додали, що звільнених із залізниці працівників росіяни активно намагаються залучити до служби в російській окупаційній армії.