Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Так, підтверджено вогневе ураження 17 грудня поточного року зосередження особового складу та техніки противника в районі Горлівки Донецької області.

Там було ліквідовано 13 військовослужбовців противника, 4 з яких - офіцери. Також знищено бойову машину десанту та 3 вантажівки з боєприпасами.

Інформація щодо поранених уточнюється.

За даними Генштабу, ЗСУ за добу, 20 грудня, знищили 510 окупантів, 7 ворожих танків, літак та гелікоптер.

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