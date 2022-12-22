В окупованій Горлівці ЗСУ знищили бойову машину десанту й ліквідували 13 загарбників, 4 з яких - офіцери
У Генштабі підтвердили, що українські воїни 17 грудня в районі окупованої Горлівки Донецької області ліквідували 13 російських військових і знищили техніку
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Так, підтверджено вогневе ураження 17 грудня поточного року зосередження особового складу та техніки противника в районі Горлівки Донецької області.
Там було ліквідовано 13 військовослужбовців противника, 4 з яких - офіцери. Також знищено бойову машину десанту та 3 вантажівки з боєприпасами.
Інформація щодо поранених уточнюється.
- За даними Генштабу, ЗСУ за добу, 20 грудня, знищили 510 окупантів, 7 ворожих танків, літак та гелікоптер.
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