Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що росіяни чудово усвідомлюють реальний ступінь підтримки окупації серед місцевих й продовжують пошуки підпілля. Людей викрадають за будь-які виявлені "прояви нелояльності".

"Одним з механізмів є анонімні доноси, які практикують окупанти. Для цього на ТОТ створюють чат-боти. Такий створили й для міста Каховка", - йдеться в повідомленні.