В окупованій Каховці на Херсонщині загарбники створили чат-бот для доносів на українців, - ЦНС
Росіяни створили чат-бот для доносів на українців в тимчасово окупованій Каховці, щоб мати привід для чергових репресій
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що росіяни чудово усвідомлюють реальний ступінь підтримки окупації серед місцевих й продовжують пошуки підпілля. Людей викрадають за будь-які виявлені "прояви нелояльності".
"Одним з механізмів є анонімні доноси, які практикують окупанти. Для цього на ТОТ створюють чат-боти. Такий створили й для міста Каховка", - йдеться в повідомленні.
- Раніше Генштаб розповів, що на тимчасово окупованій частині Херсонщини, у Каховському районі, росіяни забороняють дітям навчатися онлайн за українською програмою та погрожують примусово вивозити їх на "навчання" в Крим та РФ.
- Згодом повідомлялось, що на окупованій частині Херсонщини пенсіонерів змушують отримувати паспорти РФ.
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