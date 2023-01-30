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Головна війна з Росією У районі Каховки росіяни забороняють навчати дітей за українською програмою та погрожують вивезти їх до РФ, – Генштаб

У районі Каховки росіяни забороняють навчати дітей за українською програмою та погрожують вивезти їх до РФ, – Генштаб

30 січня, 2023 понедiлок
19:15
війна з Росією росія мобілізація орки окупанти

На тимчасово окупованій частині Херсонщини, у Каховському районі, росіяни забороняють дітям навчатися онлайн за українською програмою та погрожують примусово вивозити їх на "навчання" в Крим та РФ

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 30 січня.

"Місцеві викладачі відмовляються навчати дітей за російською програмою, через це окупанти погрожують примусово вивозити дітей на так зване “навчання” вглиб тимчасово зайнятої Херсонщини, а також до Росії та окупованого Криму", - йдеться у повідомленні.

У населеному пункті Таврійське, що в Херсонській області, в приміщенні дитсадка окупанти розгорнули “польовий шпиталь”, де лікують російських військовослужбовців. Відомо, що він переповнений важкопораненими загарбниками. 

Протягом доби ЗСУ завдали 4 удари по районах зосередження ворога та уразили 3 пункти управління

Авіація України протягом доби завдала 4 удари по районах зосередження ворога, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження та 2 склади боєприпасів окупантів.

Росіяни за день завдали 4 ракетних удари, а також здійснили понад 10 обстрілів з РСЗВ по Очакову, що на Миколаївщині

Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках - обороняється.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

На полігонах Білорусі триває підготовка підрозділів ворога. Окупанти обстріляли райони населених пунктів Хрінівка і Красний Хутір Чернігівської області; Волфине, Шпиль, Басівка, Запсілля, Мезенівка, Велика Писарівка Сумської області та Ветеринарне, Глибоке, Зелене, Нескучне, Верхня Писарівка, Вовчанськ, Бударки, Новомлинськ та Дворічна на Харківщині.

На інших напрямках ситуація наступна:

  • На Куп’янському напрямку від ворожого вогню постраждали Синьківка і Кислівка Харківської області та Новоселівське, Берестове та Андріївка на Луганщині.
  • На Лиманському напрямку обстріляні Новоєгорівка, Макіївка, Червонопопівка і Діброва Луганської області та Ямполівка і Ямпіль на Донеччині.
  • На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Озарянівка, Дружба, Іванопілля та Нью-Йорк Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку під ворожий танковий, мінометний та артилерійський вогонь потрапили Водяне, Красногорівка і Мар’їнка.
  • На Новопавлівському - обстріляно Водяне, Богоявленка, Вугледар та Нескучне Донецької області.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках від вогню артилерії противника постраждали райони понад 40 населених пунктів. Серед них Времівка Донецької області; Гуляйполе і Білогір’я - Запорізької; Добра Надія на Дніпропетровщині, а також Берислав, Львове, Іванівка, Антонівка, Херсон, Берегове та Велетенське Херсонської області. Є постраждалі серед мирних жителів.

Керівник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін повідомив, що на Запорізькому напрямку наразі бойові зіткнення та підготовка до наступальних дій не спостерігаються, основні зусилля ворог зосереджує на Донбасі.

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ЗСУ
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Каховка
ракетний удар
втрати окупантів
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