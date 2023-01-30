Російська армія зосереджує зусилля на Донбасі, на Запорізькому напрямку наступу не спостерігається, - полковник Єрін

Про це повідомив керівник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін в етері телемарафону в понеділок, 30 січня.

"Що стосується саме запорізького напрямку, то наразі зіткнення бойові не спостерігаються. Противник основні свої зусилля зосередив на веденні розвідки та завданні вогневих ударів", – сказав Єрін.

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Зокрема, за його словами, про ведення наступальних дій на цьому напрямку станом на цей момент не йдеться.

"Сил та засобів, які зосереджені ворогом, наразі недостатньо для повноцінного наступу. За останні кілька днів посилення угруповання ворога на запорізькому напрямку також не спостерігається", – зазначив Єрін.

Він наголосив, що основні зусилля противник продовжує зосереджувати на донецькому та луганському напрямках.

"Поки що там він (ворог - ред.) веде найзапекліші бої", – додав він.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни, кадрові військові РФ, імовірно, поступово замінюють виснажених вагнерівців, щоб продовжити наступ на Бахмут

Ворожі війська наступають на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Проте українські воїни продовжують відбивати атаки ворога й знищили близько 20 окупантів та уразили 2 райони скупчення окупантів.

30 січня офіцер батальйону "Свобода" Нацгвардії Андрій Іллєнко зауважив, що ворог намагається оточити Бахмут з флангів.

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