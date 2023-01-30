Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Зачистка Криму відбудеться вже в цьому році, - військовий експерт Світан
Ексклюзив

Зачистка Криму відбудеться вже в цьому році, - військовий експерт Світан

30 січня, 2023 понедiлок
14:39
війна з Росією

Військовий експерт, полковник Збройних Сил України у запасі Роман Світан вважає, що ЗСУ зайдуть у Крим до літа цього року

Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"У Крим ми точно зайдемо цього року. Виходячи з логіки війни та театру військових дій, оптимальний варіант – це спочатку звільнити Крим, а потім рухатися у бік Донбасу та працювати вже з Донбасом. Тому, що не можна залишати в тилу у військ, що рухаються, навіть запечатане в Криму угруповання", - зауважив Світан.

Військовий експерт також додав, що без деокупації Криму, без повної зачистки від російських військ у Криму звільняти Донбас неможливо.

"Тому і рух на Азовське узбережжя та зачистка у Криму відбудеться вже цього року. Це ми можемо виконати до літа, якщо динаміка у постачаннях збережеться, а далі визволяти Донбас", - зазначив Світан.

  • 30 січня Борис Джонсон розповів, як Володимир Путін погрожував йому ракетним ударом напередодні вторгнення в Україну. 
  • Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що слова експрем'єра Британії Бориса Джонсона про погрози ракетним ударом від Володимира Путіна не відповідають дійсності

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 

Новини
Крим
Луганщина
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
Запорізька область
Військові новини
зброя для України
наступ ЗСУ
Читайте також:
Бен Воллес
30 січня, 2023 понедiлок
"Ми ніколи більше не будемо приниженими": міністр оборони Британії пригадав, що сказав Герасимов перед вторгненням в Україну
Віталій Портников
28 січня, 2023 субота
Час, коли можна було тринькати гроші, для представників української влади закінчується, - Портников
Ізраїль завдав ударів
29 січня, 2023 неділя
Ізраїль розпочав військову операцію в Ірані, - Al Arabia
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.88
    Купівля 39.88
    Продаж 40.55
  • EUR
    Купівля 42.54
    Продаж 43.5
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
30 січня
15:19
Олександр Лукашенко
ФТУ оприлюднила заяву через святкування Лукашенка на честь перемоги "нейтральної" білоруски в Australian Open
15:14
Оновлено
Зеленський на Миколаївщині провів нараду щодо ситуації у регіоні
Зеленський на Миколаївщині провів нараду щодо ситуації у регіоні, а також спільно з прем’єр-міністеркою Данії відвідав поранених українських воїнів у шпиталі
14:54
Ексклюзив
Володимир Омелян
Навіть прапор України над Кремлем не є вирішенням ситуації з РФ, - Омелян
14:48
Пандемія COVID-19 залишається "глобальною надзвичайною ситуацією", - ВООЗ
14:44
Олександр Усик, Ентоні Джошуа
Усик розповів, як бійці ЗСУ допомогли йому вистояти у найважчому раунді поєдинку із Джошуа
14:24
Працювали на РФ у Криму з 2014-го: двом ексофіцерам ВМС України оголосили підозри у держзраді
14:18
Ексклюзив
Верховний лідер Ірану аятола Хаменеї
Іран перефокусовує увагу із внутрішньополітичних проблем на пошуки зовнішнього ворога, - експерт-міжнародник Ференс
14:03
OPINION
Орест Сохар
Троянський кінь для Росії
13:55
Ворог від ранку двічі обстріляв Херсон: пошкоджено домівки, авто та мережу електропередачі
13:43
Оновлено
Обстріл Херсона
Кількість постраждалих унаслідок обстрілів РФ Херсона 29 січня зросла до 13
13:14
на фото F-16
У Польщі назвали умову передачі Україні винищувачів F-16
13:14
Ексклюзив
танки Leopard
Високий рівень підготовки екіпажів може збільшити ефективність західних танків до 30%, - експерт Центру Разумкова
12:56
окупанти орки
Росіяни обстріляли Вовчанськ на Харківщині: є загиблий і поранена
12:55
Дмитро Кулеба
МОК хоче виставити під білим прапором на Олімпіаді-2024 вбивць та ґвалтівників, - Кулеба
12:47
Міноборони уклало 16 держконтрактів з українськими виробниками дронів, – Резніков
12:45
Верховний Суд залишив у силі вирок терористці "ДНР" Багірі - 13 років за ґратами
12:43
окупанти
Головнокомандувач ЗС Литви розповів, що може зупинити підготовку Росії до нового наступу на Україну
12:39
зима_сніг
Синоптик Наталка Діденко попередила, що до України йде холодна повітряна маса
12:21
Дмитро Пєсков
У Кремлі відреагували на слова Джонсона про погрози ракетним ударом від Путіна
12:21
Росіяни гальмують інспекцію кораблів з українським зерном: 117 суден очікують у черзі
12:13
війна з росією
У РФ розробляють оновлений шкільний підручник з історії: включать розділ про війну проти України
12:01
OPINION
Ігор Гулик
Токсичне гопництво. Чому Орбан мавпує Путіна
12:00
Михайло Подоляк
МОК пропонує РФ трибуну для реклами геноциду та заохочує вбивства, - Подоляк про участь росіян в Олімпіаді-2024
11:59
Ексклюзив
Білорусь кордон
Ситуація на кордоні з Білоруссю контрольована, переміщення техніки та ворожих військ не відмічається, - речник ДПСУ
11:45
документ
Українці у Кракові зможуть оформити документи ще в одному центрі обслуговування
11:33
Ангеліна Калініна
Перша ракетка України оновила особистий рекорд у світовому рейтингу
11:32
електроенергія
В Україні зріс рівень споживання електроенергії, однак аварійні відключення поки не застосовують, - Укренерго
11:25
корупція
Посли G7 та ЄС очікують на затвердження Україною антикорупційної програми
11:23
окупанти, орки
Загарбники готують у Маріуполі підрозділи для атак на Вугледар, - Андрющенко
11:09
Ілюстративне фото
Судитимуть чеченського командира, який взяв у заручники та допитував неповнолітнього хлопця на Київщині
10:48
Кирило Буданов
Буданов розповів, якими бачить відносини України з РФ після війни
10:45
крилата ракта "Калібр"
У Чорному морі маневрують 3 ворожих ракетоносії з 20 "калібрами"
10:38
Ексклюзив
Китай ядерна зброя
Китай прийняв рішення про збільшення свого ядерного компонента втричі, - експерт-міжнародник Пойта
10:37
Ексклюзив
Ворог підтягує на Південь живу силу, яка технічно не забезпечена, - Гуменюк
10:19
Дмитро Підручний
Збірна України назвала склад на ЧС-2023 з біатлону
10:18
долар євро валюта обмін
Курс валют на 30 січня: вартість долара, євро, злотого
10:03
OPINION
Ольга Лень
Мазепа, Петлюра, Бандера... Справа не в постатях
09:58
Ексклюзив
На Сватівському напрямку ЗСУ займають вигідні позиції для розвитку контрнаступу, - командир бригади ТрО Федоренко
09:54
Реджеп Таїп Ердоган
Ердоган анонсував рішення щодо дозволу на вступ до НАТО, яке шокує Швецію
09:50
Суд відправив під варту ворожого агента
Збирав інформацію про місця базування ЗСУ й коригував ракетні удари по Харкову: суд відправив під варту ворожого агента
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV