Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"У Крим ми точно зайдемо цього року. Виходячи з логіки війни та театру військових дій, оптимальний варіант – це спочатку звільнити Крим, а потім рухатися у бік Донбасу та працювати вже з Донбасом. Тому, що не можна залишати в тилу у військ, що рухаються, навіть запечатане в Криму угруповання", - зауважив Світан.

Військовий експерт також додав, що без деокупації Криму, без повної зачистки від російських військ у Криму звільняти Донбас неможливо.

"Тому і рух на Азовське узбережжя та зачистка у Криму відбудеться вже цього року. Це ми можемо виконати до літа, якщо динаміка у постачаннях збережеться, а далі визволяти Донбас", - зазначив Світан.

30 січня Борис Джонсон розповів, як Володимир Путін погрожував йому ракетним ударом напередодні вторгнення в Україну.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що слова експрем'єра Британії Бориса Джонсона про погрози ракетним ударом від Володимира Путіна не відповідають дійсності



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