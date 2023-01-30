У Кремлі відреагували на слова Джонсона про погрози ракетним ударом від Путіна
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що слова експрем'єра Британії Бориса Джонсона про погрози ракетним ударом від Володимира Путіна не відповідають дійсності
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За словами Пєскова, розповідь Джонсона про те, що Путін у лютому 2022 року, перед повномасштабним вторгненням в Україну, погрожував йому ракетним ударом по Великій Британії є брехнею.
"Те, що сказав Джонсон – це неправда. Точніше, це брехня. Якщо це свідома брехня — тоді, мабуть, треба запитати, з якою метою він брехав. Чи то була несвідома брехня, і фактично він не зрозумів, про що з ним говорив президент Путін. Тоді стає ніяково за співрозмовника нашого президента", - сказав Пєсков.
Він додав, що знає, про що йшлося під час розмови Путіна з Джонсоном.
"Ще раз офіційно повторюю: це брехня. Жодних загроз ракетами не було", — запевнив Пєсков.
- 30 січня Борис Джонсон розповів, як Володимир Путін погрожував йому ракетним ударом напередодні вторгнення в Україну.
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