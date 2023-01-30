Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Пєскова, розповідь Джонсона про те, що Путін у лютому 2022 року, перед повномасштабним вторгненням в Україну, погрожував йому ракетним ударом по Великій Британії є брехнею.

"Те, що сказав Джонсон – це неправда. Точніше, це брехня. Якщо це свідома брехня — тоді, мабуть, треба запитати, з якою метою він брехав. Чи то була несвідома брехня, і фактично він не зрозумів, про що з ним говорив президент Путін. Тоді стає ніяково за співрозмовника нашого президента", - сказав Пєсков.

Він додав, що знає, про що йшлося під час розмови Путіна з Джонсоном.

"Ще раз офіційно повторюю: це брехня. Жодних загроз ракетами не було", — запевнив Пєсков.

30 січня Борис Джонсон розповів, як Володимир Путін погрожував йому ракетним ударом напередодні вторгнення в Україну.

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