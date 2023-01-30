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Головна Світ У Кремлі відреагували на слова Джонсона про погрози ракетним ударом від Путіна

У Кремлі відреагували на слова Джонсона про погрози ракетним ударом від Путіна

30 січня, 2023 понедiлок
12:21
Світ Дмитро Пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що слова експрем'єра Британії Бориса Джонсона про погрози ракетним ударом від Володимира Путіна не відповідають дійсності

Про це повідомляють російські ЗМІ.  

За словами Пєскова, розповідь Джонсона про те, що Путін у лютому 2022 року, перед повномасштабним вторгненням в Україну, погрожував йому ракетним ударом по Великій Британії є брехнею. 

"Те, що сказав Джонсон – це неправда. Точніше, це брехня. Якщо це свідома брехня — тоді, мабуть, треба запитати, з якою метою він брехав. Чи то була несвідома брехня, і фактично він не зрозумів, про що з ним говорив президент Путін. Тоді стає ніяково за співрозмовника нашого президента", - сказав Пєсков. 

Він додав, що знає, про що йшлося під час розмови Путіна з Джонсоном. 

"Ще раз офіційно повторюю: це брехня. Жодних загроз ракетами не було", — запевнив Пєсков.

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Росія
Володимир Путін
Дмитро Пєсков
війна з Росією
Борис Джонсон
Велика Британiя
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