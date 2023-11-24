В окупованому Бердянську росіяни роздають повістки комунальникам
У тимчасово окупованому Бердянську росіяни почали роздавати повістки працівникам комунальних підприємств
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
"Маємо тривожний сигнал з тимчасово окупованого Бердянська. Там на комунальні підприємства почали завозити повістки для мобілізації співробітників", - сказав він на брифінгу.
За словами Малашка, схожа ситуація раніше спостерігалась у тимчасово окупованій Донецькій області. Він зазначив, що якщо у Бердянську події розгортатимуться за аналогією з ТОТ Донеччини, комунальників відправлятимуть воювати на боці РФ проти України.
- Тим часом на тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни почали роздавати повістки працівникам шкіл. У одній з захоплених шкіл повістки роздавала директорка.
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