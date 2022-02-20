В окупованому Донецьку чоловікам надходять SMS із закликом вступати до збройних формувань. ФОТО
В окупованому Росією Донецьку чоловіки отримують SMS-повідомлення із закликом вступати до збройних формувань
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Про те, що чоловікам у Донецьку надходить розсилка SMS-повідомлень із закликом вступати до збройних формувань, підконтрольних Росії, повідомляють жителі окупованих територій.
SMS надходять від відправника Komissariat, у них стверджується, що Україна планує наступ на ОРДЛО.
"Обов’язок кожного чоловіка – прибути на збірний пункт та стати на захист "республіки", – йдеться в повідомленнях.
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Нагадаємо, 19 лютого ватажки підконтрольних Росії терористів Денис Пушилін та Леонід Пасічник підписали "указ" про загальну мобілізацію у ОРДЛО.
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