В окупованому Енергодарі окупанти планують провести російський День сім'ї
У тимчасово окупованому Енергодарі на Запоріжжі окупанти готують святкування російського Дня сім'ї, вдаючи, що війни немає
Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов у телеграмі.
"Окупанти продовжують малювати в Енергодарі свою спотворену альтернативну реальність. Одна з її складових зараз - зробити вигляд, що в нашому місті війни наче взагалі немає. А якщо її начебто і немає, то чому б не провести в українському Енергодарі російське свято і не зігнати на нього під камери якомога більше людей?" - зауважив він.
За його словами, зараз окупанти анонсують різні розваги, незважаючи на те, що в місті багато жінок і дітей виїхали, поки чоловіки працюють на ЗАЕС під прицілами, фізичним і психологічним тиском. Також є жінки, які не знають про долю власник чоловіків, батьків і синів, котрі перебувають у російському полоні.
"Для цих родин ви теж робите "свято"? Розваги, організовані рашистами, то не просто "пир во время чумы". Доки вони обстрілюють цивільні об’єкти, знищують наші домівки, вбивають наших дітей, і це відбувається майже щоденно, єдине свято, яке ми маємо право святкувати разом з рашистами - день нашої перемоги над ними ж. А поки Збройні сили України наближають цей день, ви, шановні енергодарці, тримайте стрій. І не давайте окупантам жодного шансу зробити вас і ваших дітей героями пропагандистських сюжетів", - наголосив мер.
- 26 червня Дмитро Орлов повідомив, що в Енергодарі на Запоріжжі росіяни викрадають і катують сотні містян, а за їхнє звільнення вимагають 50 тис. грн.
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