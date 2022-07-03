Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов у телеграмі.

"Окупанти продовжують малювати в Енергодарі свою спотворену альтернативну реальність. Одна з її складових зараз - зробити вигляд, що в нашому місті війни наче взагалі немає. А якщо її начебто і немає, то чому б не провести в українському Енергодарі російське свято і не зігнати на нього під камери якомога більше людей?" - зауважив він.

За його словами, зараз окупанти анонсують різні розваги, незважаючи на те, що в місті багато жінок і дітей виїхали, поки чоловіки працюють на ЗАЕС під прицілами, фізичним і психологічним тиском. Також є жінки, які не знають про долю власник чоловіків, батьків і синів, котрі перебувають у російському полоні.

"Для цих родин ви теж робите "свято"? Розваги, організовані рашистами, то не просто "пир во время чумы". Доки вони обстрілюють цивільні об’єкти, знищують наші домівки, вбивають наших дітей, і це відбувається майже щоденно, єдине свято, яке ми маємо право святкувати разом з рашистами - день нашої перемоги над ними ж. А поки Збройні сили України наближають цей день, ви, шановні енергодарці, тримайте стрій. І не давайте окупантам жодного шансу зробити вас і ваших дітей героями пропагандистських сюжетів", - наголосив мер.

26 червня Дмитро Орлов повідомив, що в Енергодарі на Запоріжжі росіяни викрадають і катують сотні містян, а за їхнє звільнення вимагають 50 тис. грн.

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