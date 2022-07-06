Про це інформує Енергодарський міський голова Дмитро Орлов.

За його даними, через дефіцит кадрів у сфері освіти самопроголошена окупаційна адміністрація неодноразово оголошувала набір вчителів серед місцевих жителів, проте охочих пристати на пропозицію загарбників майже не було.

З цієї причини, росіяни збираються завозити в Енергодар вчителів з Криму та РФ.

"Ми радимо їм не квапитися з пакуванням валіз, бо прийдеться дуже швидко їх збирати у зворотному напрямку. Адже є велика і дуже очікувана вірогідність, що новий навчальний рік Енергодар розпочне під українськими прапорами, у звільненому від окупантів місті", - прокоментував Орлов.

В окупованому Енергодарі росіяни викрадають і катують сотні містян, а за їхнє звільнення вимагають 50 тис. грн.

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