В окупованому Енергодарі росіяни планують почати навчальний рік за російськими програмами
В Енергодарі окупанти заявили про намір почати новий навчальний рік за російськими програмами, водночас через великий кадровий дефіцит їм буде непросто реалізувати свої плани
Про це інформує Енергодарський міський голова Дмитро Орлов.
За його даними, через дефіцит кадрів у сфері освіти самопроголошена окупаційна адміністрація неодноразово оголошувала набір вчителів серед місцевих жителів, проте охочих пристати на пропозицію загарбників майже не було.
З цієї причини, росіяни збираються завозити в Енергодар вчителів з Криму та РФ.
"Ми радимо їм не квапитися з пакуванням валіз, бо прийдеться дуже швидко їх збирати у зворотному напрямку. Адже є велика і дуже очікувана вірогідність, що новий навчальний рік Енергодар розпочне під українськими прапорами, у звільненому від окупантів місті", - прокоментував Орлов.
- В окупованому Енергодарі росіяни викрадають і катують сотні містян, а за їхнє звільнення вимагають 50 тис. грн.
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