Про це інформує у телеграмі Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Ірина Горобцова в соцмережах засуджувала вторгнення ворога в Україну та її рідного Херсона. Вже тиждень загарбники вибивають з Ірини зізнання нібито в тому, що вона коригувала вогонь по російським військам на чорнобаївському аеродромі.

"Катування, викрадення та вбивство російськими бойовиками мирного населення є нічим іншим як актом тероризму відповідно до Конвенції Ради Європи про попередження тероризму та воєнним злочином відповідно до статті 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду", – пише Людмила Денісова.

Нагадаємо, окупанти оприлюднили відео допиту мешканця Херсонщини Сергія Мороза, якого вони били й катували струмом. За Римським статутом, катування й убивство мирних мешканців належить до воєнних злочинів, а відео є його доказом.

Окупанти забирають мобільні телефони у мешканців тимчасово окупованих територій для того, щоб ніхто не зміг повідомити про їхню присутність, а тоді катують.

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