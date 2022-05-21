В окупованому Херсоні викрадають жителів з проукраїнською позицією
Жителів тимчасово окупованого Херсона, які активно висловлюють проукраїнську позицію, викрадають російські окупанти. Зокрема з власного дому в день свого народження зникла Ірина Горобцова
Про це інформує у телеграмі Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
Ірина Горобцова в соцмережах засуджувала вторгнення ворога в Україну та її рідного Херсона. Вже тиждень загарбники вибивають з Ірини зізнання нібито в тому, що вона коригувала вогонь по російським військам на чорнобаївському аеродромі.
"Катування, викрадення та вбивство російськими бойовиками мирного населення є нічим іншим як актом тероризму відповідно до Конвенції Ради Європи про попередження тероризму та воєнним злочином відповідно до статті 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду", – пише Людмила Денісова.
- Нагадаємо, окупанти оприлюднили відео допиту мешканця Херсонщини Сергія Мороза, якого вони били й катували струмом. За Римським статутом, катування й убивство мирних мешканців належить до воєнних злочинів, а відео є його доказом.
- Окупанти забирають мобільні телефони у мешканців тимчасово окупованих територій для того, щоб ніхто не зміг повідомити про їхню присутність, а тоді катують.
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