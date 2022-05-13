"Я був настільки побитий, що вражень від електроструму ніяких": староста Старої Збур'ївки на Херсонщині розповів про катування в полоні окупантів



Про це розповів староста Старої Збур'ївки на Херсонщині Віктор Маруняк, який кілька тижнів провів у полоні росіян.



За його словами, російські військові забирають мобільні телефони у мешканців тимчасово окупованих територій для того, щоб ніхто не зміг повідомити про їхню присутність.



У полоні росіяни б'ють, погрожують вбивством, змушують спати стоячи, б'ють по вухах та забороняють полоненим спілкуватися між собою.



Особливого задоволення російським терористам, на думку Віктора Маруняка, приносить катування електричним струмом. Вони одягають проводи на великі пальці рук чи ніг, б'ють струмом та поливають водою.



Чоловіка утримували в одній із херсонських в'язниць, де проводили незаконні "допити" та давали їсти один раз на день.



Після того, як Віктора Маруняка росіяни випустили з херсонської в'язниці, у чоловіка діагностували запалення легень та дев’ять зламаних ребер.



Після звільнення у чоловіка вимагали впливати на місцевих мешканців, якби ті вирішили влаштувати мітинги проти російської окупації.



За словами старости Старої Збур'ївки, він та ще двоє осіб потрапили до росіян через зрадника, що навів на них інформацію. Однак Віктор Маруняк уже повідомив про нього відповідні органи.

Нагадаємо, окупанти оприлюднили відео допиту мешканця Херсонщини Сергія Мороза, якого вони били й катували струмом. За Римським статутом, катування й убивство мирних мешканців належить до воєнних злочинів, а відео є його доказом.

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