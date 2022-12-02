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Головна війна з Росією В окупованому Криму готуються до чергової хвилі мобілізації, - Генштаб

В окупованому Криму готуються до чергової хвилі мобілізації, - Генштаб

2 грудня, 2022 п'ятниця
07:32
війна з Росією Російські військові

На окупованому півострові Крим військові комісаріати проводять підготовку до нової хвилі мобілізації. А на загарбаній території Херсонщини ворог посилив фільтраційні заходи

Про це передає Генштаб ЗСУ у фесбуці.

"На тимчасово окупованій території АР Крим співробітники військових комісаріатів проводять підготовку до чергової хвилі мобілізації",- йдеться в повідомленні. 

За наявною інформацією, в місті Керч проводяться звірки даних військовозобов’язаних осіб на державних підприємствах.

Своєю чергою на тимчасово зайнятій території Херсонської області ворог посилив фільтраційні заходи. Зокрема, на пропускних пунктах на в’їзд та виїзд з міста Генічеськ окупанти перевіряють всі транспортні засоби, документи та телефони місцевих жителів.

  • Раніше про плани загарбників провести "повномасштабну мобілізацію" чоловіків до армії РФ на окупованій частині Запорізької області інформував мер Мелітополя.
  • Влада РФ очікує до весни втрату 100 тисяч мобілізованих убитими та пораненими – їх збираються замінити призовниками.
  • 29 листопада стало відомо, що з Російської Федерації на тимчасово окуповану частину Херсонської області перекидають силовиків з метою проведення незаконного "призову" жителів регіону в армію загарбників. Також окупанти "мобілізували" понад половину шахтарів на тимчасово окупованих територіях Луганської області.

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Росія
Крим
російська армія
мобілізація
Херсонщина
Військові новини
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