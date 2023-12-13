В окупованому Криму на релігійного діяча склали протокол начебто за "незаконну місіонерську діяльність"

Про це повідомляє громадський рух "Кримська солідарність".

Імама Ісмаїла Юрдамова із села Джума Елі (Привітне) Кіровського району тимчасово окупованого Криму звинуватили начебто в порушенні законів про свободу совісті, віросповідання та про релігійні об'єднання. Вранці 13 грудня вдома у Юрдамова відбувся обшук, після якого його доправили у відділ поліції і відпустили.

Як передає "Кримська солідарність", близько шостої ранку, коли імам встав на ранковий намаз, біля воріт стояла чужа машина.

За його словами, він побачив, як люди почали перебиратися через паркан. "Тоді я зрозумів, у чому справа. Швидко розбудив дружину", - розповів Юрдамов.

У цей час оперативники зачитали постанову на обшук, у якій, за твердженням Юрдамова, йшлося про участь у забороненій у Росії організації Хізб ут-Тахрір, організацію її зборів.

Юрдамов відмовився підписувати документ про ознайомлення. Оперативники оглянули всі книжки, брошури. Кілька з них, які здалися підозрілими, перевірили в базі та заявили, що "все чисто".

Під час обшуку поліцейські попрямували й до другого будинку на ділянці, де жила дочка імама - Гульсум Юрдамова з дітьми. Імам вимагав, щоб вони туди не заходили. Проте силовики оглянули будинок доньки, всі госпбудівлі на ділянці, заглянули в курник і поїхали в мечеть, де провели огляд приміщень.

Родичі імама розповідали, що на всі запитання люди у формі, з рушницями, поняті та двоє цивільних не відповідали. Телефони членів сім'ї Ісмаїла Юрдамова забрали. Потім імама забрали до відділу поліції, де склали адміністративний протокол. Оперативники попередили його, що пізніше викличуть на суд. Імам зі звинуваченням не погодився.

Як стало відомо вже у відділі поліції по Кіровському району, обшук проводили співробітники Центру протидії екстремізму (ЦПЕ), зокрема старший лейтенант поліції Роман Філатов. Він давно бере участь у переслідуванні кримських мусульман - складав протоколи за публікації людей в інтернеті, затримував кримськотатарських адвокатів.

Понятими були двоє студентів, які вже у відділенні поліції просили співробітників ЦПЕ надати їм довідки про відсутність на заняттях.

Дочка імама Гульсум зазначає, що обшук у їхньому будинку пов'язаний з тим, що батько активно підтримує кримських політв'язнів.

"Він постійно відвідував суди в Криму і в Ростові. Виступав від імені старійшин нашого села на захист несправедливо заарештованих кримських татар. Крім цього, є імамом мечеті вже понад 20 років. Дуа, обряди одруження проводив. Люди завжди приїжджали до нього з питаннями", - повідомила Гульсум.