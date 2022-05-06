В окупованому Куп'янську на Харківщині росіяни облаштували шпиталь, де перебуває до 300 поранених, - Генштаб

Оперативну інформацію з фронту Генштаб поширив у Facebook.



"Противник не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом. На базі Куп’янської міської лікарні в облаштованому окупантами шпиталі за наявною інформацією перебуває до 300 поранених", - йдеться у звіті.



На Волинському і Поліському напрямках ворог активних дій не проводив. Білоруські підрозділи перевіряють бойову готовність сил реагування.



На Сіверському напрямку ознак формування противником наступального угруповання не виявлено. В прикордонних районах України на територіях Брянської, Курської та Бєлгородської областей на позиціях та опорних пунктах утримується незначна кількість особового складу, озброєння та військової техніки.



На Слобожанському напрямку противник активних дій не проводив. Продовжує обстріли з реактивної та ствольної артилерії житлових кварталів та передмістя Харкова.



На Донецькому і Таврійському напрямках противник продовжує вести активні бойові дії.



На Лиманському напрямку здійснює обстріли позицій наших військ.



На Попаснянському напрямку основні зусилля зосередив на встановленні повного контролю над населеним пунктом Попасна та відновленні наступу на населені пункти Лиман та Сіверськ.



В місті Маріуполі продовжується блокування підрозділів Сил оборони в районі “Азовсталі”. В окремих районах, за підтримки авіації, поновились штурмові дії з метою взяття під контроль території заводу.



На Сєверодонецькому, Авдієвському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій не вів. Здійснює вогневий вплив з метою сковування дій наших військ та знищення артилерійських підрозділів.



На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив, утримував зайняті рубежі, посилював системи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. Обстрілював позиції наших військ. На півночі Херсонщини і Миколаївщини ворог здійснює обстріли населених пунктів, які залишив.



Відмічено ведення противником повітряної розвідки в районах населених пунктів Олександрівка, Сергіївка, Володимирівка.





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