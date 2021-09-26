В окупованому Луганську "дистанційка" полягає в передаванні зошитів через вікно, а з коронавірусом борються сумнівними приладами
Підпорядковані російським загарбникам через колаборантів з угрупування "ЛНР" школи на території ОРЛО виявилися зовсім не готовими до вересневою хвилі зараження COVID-19
Подробиці із посиланням на українську службу Бі-бі-сі розповідає Еспресо.TV.
По-перше, тамтешні вчителі не обізнані з новими технологіями й переважно не здатні проводити уроки в режимі онлайн.
У тих школах, де впроваджено карантин, "дистанційка" в ОРЛО полягає в "сміховинному пересиланні через Viber фото завдання".
"А виконане письмове завдання батьки у визначений час приносять під чорний вхід до школи чи передають через вікно у класі, як справжні шпигуни", - йдеться у повідомленні.
Якщо ж хтось скаржиться на цю "шпигунську активність", її тимчасово припиняють чи змінюють місце "явок" - після чого приймають зошити в іншому місці.
По-друге, керівництво "респубілки" зобов'язує батьків купувати рециркулятори повітря.
"Хочете, щоб ваші діти навчалися у школі, якомога швидше скидайтеся на рециркулятори", - так звучить ця вимога.
При цьому ширяться чутки про те, що інтрига з рециркуляторами є не простою. Нібито існує місцевий виробник рециркуляторів і хтось із "уряду" хоче його в такий спосіб підтримати.
Довідка
Рециркулятори - прилади для знезараження повітря ультрафіолетовим випромінюванням. Принцип роботи полягає в тому, що повітря з приміщення проходить через корпус приладу, в якому працює бактерицидна УФ-лампа.
Центр громадського здоров'я України у спеціальному повідомленні не рекомендував використовувати рециркулятори для дезінфекції приміщень під час пандемії.
Основною причиною такої рекомендації від медиків є занадто низька ефективність роботи цих приладів.
ЦГЗ України дуже детально вказало на недоліки приладів і дійшло до висновку, що "використання рециркуляторів для дезінфекції повітря в закритих приміщеннях є заходом із сумнівною ефективністю в більшості випадків".
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