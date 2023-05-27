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В окупованому Луганську пологовий будинок передали ПВК Вагнера, - Генштаб ЗСУ

27 травня, 2023 субота
19:56
Війна з Росією ЗСУ. кулемет

Російські окупанти у тимчасово захопленому Луганську передали пологовий будинок у розпорядження бойовиків ПВК Вагнера

Про це йдеться у зведенні Генштабу 27 травня.

Російські окупанти продовжують переобладнати місцеві медичні заклади під свої потреби. Так, нещодавно до Залізничної лікарні на Луганщині, де лікують поранених росіян, додатково було завезено ліжка та обладнання. Крім того, окупаційна влада передала пологовий будинок №2 у розпорядження ПВК Вагнера.

Удари ЗСУ по росіянах

За добу авіація Сил оборони завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 3 - по зенітно-ракетних комплексах. 

Українські воїни протягом доби знищили 3 ворожих БПЛА різного типу.

Ракетні та артилерійські підрозділи Сил оборони уразили район зосередження озброєння та військової техніки, 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів та ще один важливий військовий об'єкт противника.

Обстріли території України та ситуація на фронті

Протягом цієї доби ворог здійснив 10 авіаційних ударів та здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повного захоплення Луганської та Донецької областей. Протягом цієї доби підрозділи Сил оборони відбили 13 ворожих атак.  

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. 

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Вовчанська Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Заруцьке, Глухів, Бунякине, Катеринівка, Ободи, Миропілля Сумської області, а також Басове, Бугаївка, Гоптівка, Лук’янці, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Тихе, Хатнє  на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії західніше Хромового. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку окупанти вели наступальні дії у напрямку населених пунктів Сєверне та Первомайське, успіху не мали. Здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 7 атак противника в районі міста Мар’їнка. Водночас ворожих обстрілів зазнали Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Шахтарське та Велика Новосілка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Червоне Запорізької області та Зміївка Херсонської області.

Ворог здійснив обстріли населених пунктів Времівка, Вільне Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка, Новоандріївка, Білогір'я, Мала Токмачка, Степове та Кам’янське Запорізької області; Садове, Антонівка Херсонської області та міста Херсон.

Російські агресори продовжують незаконно вивозити дітей з тимчасово окупованих територій Луганської області. У деяких населених пунктах Щастинського району окупаційні війська оголосили так званий відпочинок школярів у літніх таборах у Росії.

  • Нагадаємо, що росіяни в Новопетриківці Донецької області грабують приватні будинки, вилучають мобільні пристрої та незаконно заволодівають автомобілями місцевих жителів. Це вони роблять під приводом "контрдиверсійних заходів".
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