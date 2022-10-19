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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією В окупованому Маріуполі з флагштоків на центральній площі зникли російські триколори, - Андрющенко

В окупованому Маріуполі з флагштоків на центральній площі зникли російські триколори, - Андрющенко

19 жовтня, 2022 середа
22:39
війна з Росією В Маріуполі з флагштоків зникли російські триколори

У тимчасово окупованому Маріуполі з флагштоків на площі Свободи зникли вивішені росіянами прапори Росії

Про це повідомив у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"На площі Свободи раптом зникли всі російські ганчірки з флагштоку. Або не раптом... Маріупольський Спротив переказує привіт", - написав він під поширеним фото.

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Маріуполь
Донеччина
окуповані території
Військові новини
Петро Андрющенко
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2022, середа
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