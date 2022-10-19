Про це повідомив у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"На площі Свободи раптом зникли всі російські ганчірки з флагштоку. Або не раптом... Маріупольський Спротив переказує привіт", - написав він під поширеним фото.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb