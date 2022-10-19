В окупованому Маріуполі з флагштоків на центральній площі зникли російські триколори, - Андрющенко
У тимчасово окупованому Маріуполі з флагштоків на площі Свободи зникли вивішені росіянами прапори Росії
Про це повідомив у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"На площі Свободи раптом зникли всі російські ганчірки з флагштоку. Або не раптом... Маріупольський Спротив переказує привіт", - написав він під поширеним фото.
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