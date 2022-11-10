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В окупованому Мелітополі прогриміло 4 вибухи, - мер

10 листопада, 2022 четвер
17:36
війна з Росією

Мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомив, що 10 листопада у місті пролунало чотири вибухи

Про це він пише у телеграмі.

Федоров зазначив, що чотири вибухи чуло все місто, деталі наразі уточнюються, але додав, що це "бавовняний захід сонця" для окупантів.

  • 8 листопада на Мелітопольщині у селі Вознесенка партизани підірвали місце базування російських загарбників.

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Мелітополь
окуповані території
окупанти
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