Під Мелітополем партизани підірвали штаб окупантів, - мер
На Мелітопольщині у селі Вознесенка партизани підірвали місце базування російських загарбників
Про це інформує в телеграмі міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Сьогодні, 8 листопада, близько другої години дня у селі Вознесенка Мелітопольського району партизани підірвали штаб російських окупантів.
"Навіть на дев’ятому місяці окупації спротив жителів є настільки потужним, що рашисти буквально задихаються від нього", - прокоментував мер.
Повідомляється, що рашисти базувалися в захопленій церкві.
"Проте наші героїчні сили спротиву не чекають на небесну кару, яка обов’язково настигне окупантів. А власноруч розправляються з ворогом", - додав Федоров.
Інформація щодо втрат російських окупантів уточнюється.
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