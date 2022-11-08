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Під Мелітополем партизани підірвали штаб окупантів, - мер

8 листопада, 2022 вiвторок
18:30
війна з Росією

На Мелітопольщині у селі Вознесенка партизани підірвали місце базування російських загарбників

Про це інформує в телеграмі міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Сьогодні, 8 листопада, близько другої години дня у селі Вознесенка Мелітопольського району партизани підірвали штаб російських окупантів.

"Навіть на дев’ятому місяці окупації спротив жителів є настільки потужним, що рашисти буквально задихаються від нього", - прокоментував мер.

Повідомляється, що рашисти базувалися в захопленій церкві.

"Проте наші героїчні сили спротиву не чекають на небесну кару, яка обов’язково настигне окупантів. А власноруч розправляються з ворогом", - додав Федоров.

Інформація щодо втрат російських окупантів уточнюється.

  • 25 жовтня в Мелітополі прогримів вибух у будівлі, що належить Євгену Балицькому. Іван Федоров назвав подію результатом боротьби гауляйтерів за владу в місті.
  • Як розповів в ефірі Еспресо депутат Запорізької райради Дмитро Кирильчук, вранці 3 листопада у Мелітополі вибухнула військова база окупантів з центром координації ефесбешників.
  • Олігархи й гауляйтери РФ використовують Мелітополь як адміністративний та логістичний центр і борються за дві сфери впливу в місті, розповів мер міста Іван Федоров. 
  • В тимчасово окупованому Мелітополі залишилося 50-60 тисяч місцевого населення. 

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Мелітополь
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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