Під Мелітополем партизани підірвали штаб окупантів, - мер

Про це інформує в телеграмі міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Сьогодні, 8 листопада, близько другої години дня у селі Вознесенка Мелітопольського району партизани підірвали штаб російських окупантів.

"Навіть на дев’ятому місяці окупації спротив жителів є настільки потужним, що рашисти буквально задихаються від нього", - прокоментував мер.

Повідомляється, що рашисти базувалися в захопленій церкві.



"Проте наші героїчні сили спротиву не чекають на небесну кару, яка обов’язково настигне окупантів. А власноруч розправляються з ворогом", - додав Федоров.

Інформація щодо втрат російських окупантів уточнюється.

25 жовтня в Мелітополі прогримів вибух у будівлі, що належить Євгену Балицькому. Іван Федоров назвав подію результатом боротьби гауляйтерів за владу в місті.

Як розповів в ефірі Еспресо депутат Запорізької райради Дмитро Кирильчук, вранці 3 листопада у Мелітополі вибухнула військова база окупантів з центром координації ефесбешників.

Олігархи й гауляйтери РФ використовують Мелітополь як адміністративний та логістичний центр і борються за дві сфери впливу в місті, розповів мер міста Іван Федоров.

В тимчасово окупованому Мелітополі залишилося 50-60 тисяч місцевого населення.

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