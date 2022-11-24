В окупованому Мелітополі прогриміло щонайменше 3 вибухи, - мер

Про це міський голова повідомив у телеграмі.

Він зазначив, що місцеві жителі повідомили про 3 потужні вибухи у південній частині міста. За попередніми даними, є влучання в аеродром окупантів.

"У Мелітополі знов недобрий вечір для рашистів! Жителі повідомляють про щонайменше 3 потужних вибухи у південній частині міста. За попередньою інформацією, влучання в аеродром", - пише він.

Раніше Федоров розповів, що окупанти масово забирають мешканців Мелітополя у полон та катують електричним струмом.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb