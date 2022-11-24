В окупованому Мелітополі прогриміло щонайменше 3 вибухи, - мер
Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у тимчасово окупованому місті пролунало щонайменше 3 вибухи, за попередньою інформацією, є влучання в аеродром окупантів
Про це міський голова повідомив у телеграмі.
Він зазначив, що місцеві жителі повідомили про 3 потужні вибухи у південній частині міста. За попередніми даними, є влучання в аеродром окупантів.
"У Мелітополі знов недобрий вечір для рашистів! Жителі повідомляють про щонайменше 3 потужних вибухи у південній частині міста. За попередньою інформацією, влучання в аеродром", - пише він.
- Раніше Федоров розповів, що окупанти масово забирають мешканців Мелітополя у полон та катують електричним струмом.
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