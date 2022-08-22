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Головна війна з Росією В окупованому Севастополі було чути вибухи. Гауляйтер міста заявляє про роботу ППО по безпілотнику

В окупованому Севастополі було чути вибухи. Гауляйтер міста заявляє про роботу ППО по безпілотнику

22 серпня, 2022 понедiлок
19:12
війна з Росією Київ

У понеділок 22 серпня в окупованому Севастополі було чути вибухи

Про йшлося у місцевих телеграм-каналах та в повідомленні від гауляйтера міста Михайла Развожаєва.

Місцеві жителі заявляли, що звуки гучних вибухів чути у всіх районах Севастополя, у деяких кварталах тремтіли стіни.

А на каналі Развожаєва йшлося наступне: "О 18:15 у районі Верхньосадового спрацювала ППО. Було збито об'єкт. На великій висоті, тому звук було чути у різних частинах міста. Попередньо – знову безпілотник".

При цьому він запевняє, що "місто під надійним захистом". 

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