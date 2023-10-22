В окупованому Скадовську росіяни незаконно створили відділ управління росриболовлі
На тимчасово окупованих територіях Херсонщини російські окупанти створили "відділ Азово-Чорноморського управління росриболовлі", що фактично є управлінням браконьєрів
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Окупанти не мають права розпоряджатись ресурсами на території України й будь-які посвідки від фейкових структур є юридично нікчемними й не визнані у світі. Відтак відділ риболовлі, відкритий у Скадовську є профанацією", - йдеться у повідомленні.
ЦНС зазначає, що фактично окупаційна російська адміністрація буде видавати незаконні документи своїм працівникам, які візьмуть під протекцію вилов риби на тимчасово окупованих територіях України.
"Кожен, хто служитиме ворогу у фейкових структурах понесе відповідальність згідно з Законом України, одразу після деокупації регіону", - підкреслили у ЦНС.
- На тимчасово окупованих територіях півдня України російські загарбники провели рейд по селах, під час якого брали відбитки пальців у місцевих мешканців.
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