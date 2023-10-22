В окупованому Скадовську росіяни незаконно створили відділ управління росриболовлі

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Окупанти не мають права розпоряджатись ресурсами на території України й будь-які посвідки від фейкових структур є юридично нікчемними й не визнані у світі. Відтак відділ риболовлі, відкритий у Скадовську є профанацією", - йдеться у повідомленні.

ЦНС зазначає, що фактично окупаційна російська адміністрація буде видавати незаконні документи своїм працівникам, які візьмуть під протекцію вилов риби на тимчасово окупованих територіях України.

"Кожен, хто служитиме ворогу у фейкових структурах понесе відповідальність згідно з Законом України, одразу після деокупації регіону", - підкреслили у ЦНС.