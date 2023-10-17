В окупованому Скадовську уражено розташування офіцерів РФ, - Андрющенко
У тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області вдень вівторка, 17 жовтня, прогриміли вибухи. Ймовірно, є влучання у місце розташування офіцерського складу росіян
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Наші очі всюди повідомляють про приліт по розташуванню офіцерського складу окупантів в приватному секторі. Прямо точнісінько. Добре...", - написав він.
Водночас напередодні, приблизно о 16:00, місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів у Скадовську.
Фото: Петро Андрющенко / телеграм
- Також у ніч з 16 на 17 жовтня українські захисники завдали вдалих ударів по російських гелікоптерах та аеродромах у Луганську та Бердянську.
- Іноземні ЗМІ писали, що під час цієї атаки Україна вперше використала проти російських військ американські далекобійні ракети ATACMS, які США таємно відправили кілька днів тому. Згодом Володимир Зеленський підтвердив використання українськими військовими американських ATACMS проти російських військ
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