В окупованому Скадовську уражено розташування офіцерів РФ, - Андрющенко

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Наші очі всюди повідомляють про приліт по розташуванню офіцерського складу окупантів в приватному секторі. Прямо точнісінько. Добре...", - написав він.

Водночас напередодні, приблизно о 16:00, місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів у Скадовську.

Фото: Петро Андрющенко / телеграм