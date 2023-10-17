Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією В окупованому Скадовську уражено розташування офіцерів РФ, - Андрющенко

В окупованому Скадовську уражено розташування офіцерів РФ, - Андрющенко

17 жовтня, 2023 вiвторок
20:14
Війна з Росією Скадовськ, окупанти

У тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області вдень вівторка, 17 жовтня, прогриміли вибухи. Ймовірно, є влучання у місце розташування офіцерського складу росіян

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Наші очі всюди повідомляють про приліт по розташуванню офіцерського складу окупантів в приватному секторі. Прямо точнісінько. Добре...", - написав він.

Водночас напередодні, приблизно о 16:00, місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів у Скадовську.

Приліт у Скадовську

Фото: Петро Андрющенко / телеграм

  • Також у ніч з 16 на 17 жовтня українські захисники завдали вдалих ударів по російських гелікоптерах та аеродромах у Луганську та Бердянську.
  • Іноземні ЗМІ писали, що під час цієї атаки Україна вперше використала проти російських військ американські далекобійні ракети ATACMS, які США таємно відправили кілька днів тому. Згодом Володимир Зеленський підтвердив використання українськими військовими американських ATACMS проти російських військ
Україна
Росія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Читайте також:
Украина флаг
14 жовтня, 2023 субота
Українська держава мусить переглянути підхід до своїх громадян: канадський дипломат Ващук на форумі Via Carpatia
Карта бойових дій Авдіївка_1310
16 жовтня, 2023 понедiлок
Офіцер ЗСУ: Отримавши відсіч, ворог відмовився від піхотних штурмів Авдіївки
17 жовтня, 2023 вiвторок
ССО підтвердили удар по аеродромах в Луганську та Бердянську. Знищено 9 гелікоптерів та склад боєприпасів
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.4
    Купівля 37.4
    Продаж 38.14
  • EUR
    Купівля 39.52
    Продаж 40.62
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
17 жовтня
21:47
Ексклюзив
Іран Росія
Військовий експерт назвав умову відмови Ірану від підтримки РФ
21:45
Live
Владислав Ванат (ліворуч), Україна - Мальта
Мальта - Україна 0:0: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2024
21:42
Оновлено
Зеленський
Зеленський підтвердив застосування ATACMS, Залужний показав відео
21:37
Аналітика
Сергій Згурець
Удари по летовищах у Бердянську та Луганську - перше використання ракет ATACMS. Колонка Сергія Згурця
21:34
Сектор Гази
Король Йорданії: біженців з Гази не прийматимуть у країні та в Єгипті
21:18
Ексклюзив
Джо Байден
Експерт пояснив, чому ЦАХАЛ затягує початок наземної операції в Газі
21:00
Володимир Путін та Сі Цзіньпін
Поїздка Путіна до Китаю несе певні ризики для України, - ГУР
21:00
поліція Лондона затримала Грету Тунберг
"Геть нафтові гроші": поліція Лондона затримала Грету Тунберг
20:47
В Україну повернули ще одну дитину
В Україну вдалося повернути ще одну дитину, - Лубінець
20:31
Угорщина
Угорщина назвала введення Болгарією податку на транзит російського газу "ворожим кроком" і пообіцяла відповісти
20:29
Доступні ліки
МОЗ втричі збільшило термін дії е-рецептів
20:24
OPINION
Віталій Портников
ЗСУ вдарили "атакамсами". Колонка Віталія Портникова
20:03
OPINION
Василь Зима
Навіщо бити в стіни, якщо можна зробити троянського коня
19:56
полонені
Уряд виділив понад 180 млн грн на виплату допомоги полоненим та їхнім сім'ям
19:49
ЛНУ ім. І. Франка
Серед найпопулярніших спеціальностей – комп'ютерні науки та філологія: МОН підбило підсумки вступної кампанії-2023
19:42
Шеврони на могилі Джуса у Києві
З могили пілота Джуса вдруге вкрали шеврони: поліція розпочала кримінальне провадження
19:23
ЗСУ
Сили оборони відбили усі атаки росіян поблизу Роботиного та Кліщіївки, - Генштаб
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 601 дня війни: нищівний удар ЗСУ по аеродромах окупантів в Бердянську й Луганську та €50 млрд допомоги Україні
18:57
Нікол Пашинян
Реформи та економічні зв'язки: Пашинян заявив про плани подальшого зміцнення відносин Вірменії з ЄС
18:56
евакуація
З 12 прифронтових населених пунктів евакуювали всіх дітей, - МВС
18:40
Ексклюзив
Софія Федина
Дуже бездумно писався цей законопроєкт: нардепка Федина про провал у Раді голосування щодо вилучення військового ПДФО у громад
18:34
танки Абрамс
США передали Україні 31 обіцяний танк Abrams
18:22
Михайло Фрідман
Суд Лондона порекомендував олігарху з РФ Фрідману пересісти на громадський транспорт
18:20
Під час нічної атаки РФ знищила школу вітрильного спорту в Одесі
18:13
евакуація
З Авдіївки евакуювали ще 13 мешканців
18:01
Олаф Шольц
Канцлер Німеччини Шольц прибув до Ізраїлю
18:01
OPINION
Ігор Гулик
Королівство розбитих дзеркал
17:53
Україна вперше використала на полі бою ракети ATACMS, – ЗМІ
17:39
Путін та Кім Чен Ин
США, Японія і Південна Корея обговорили загрози з боку КНДР та її поставки зброї до Росії
17:26
Денис Шмигаль
Всюди має бути Starlink: Шмигаль закликав місцеву владу доукомплектувати Пункти незламності
17:22
алмаз
НАЗК ініціює санкції проти шести "алмазних" російських компаній
17:19
Ексклюзив
російська балістична ракета "Сармат"
У Defense Express припустили, що ворог може зробити ставку на комбіновані удари з балістичним озброєнням
17:13
Петр Фіала
В Україні та Ізраїлі на карту поставлено майбутнє західної цивілізації, - прем’єр Чехії
17:11
Херсон ,війна з Росією, обстріл
Росіяни вдарили по середмістю Херсона: поранено двох жінок
17:11
студенти відтворили події Революції на граніті
На Майдані Незалежності в Києві студенти відтворили події Революції на граніті
17:04
Путін і Кім Чен Ин
Відносини Росії та КНДР викликають сильне занепокоєння, - спецпредставник ООН
17:00
Шпигував за ЗСУ під Бахмутом: до 15 років за ґратами засуджено агента ФСБ
17:00
Аналітика
гуманітарна допомога
Що відомо про масштаби корупції на гуманітарній допомозі, що надходить в Україну?
16:52
МЗС України
"Непохитно підтримуємо Ізраїль у його праві на захист": МЗС України оприлюднило заяву щодо ситуації на Близькому Сході
16:44
Канада
Канада ввела санкції проти 6 ЗМІ Молдови, які поширюють російську дезінформацію
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV