В окупованому Токмаку росіяни провели рейд: шукали інформаторів ЗСУ та вибухові речовини
У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області російська армія провела рейд: шукали інформаторів Сил оборони України та вибухові речовини
Про це інформує Центр національного спротиву.
Вказано, що на тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують шукати українське підпілля.
Зокрема, у Токмаку окупанти обшукали понад 300 приміщень, перекриваючи для рейду вулиці міста. Як зазначають у Нацспротиві, метою обшуків був пошук людей, які інформували Сили оборони. Разом із тим російські військові шукали вибухові речовини.
"Проте такі каральні заходи не принесуть росіянам успіхів, адже в Москві досі не усвідомили, що вони тут вороги. І майже кожен місцевий працює над звільненням свого рідного краю", - наголосили у Нацспротиві.
- Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що на території школи № 6 міста Токмак окупанти відкрили нову катівню. Туди масово звозять місцевих мешканців для ув'язнення та тримання у полоні. Таким чином окупанти хочуть пригнітити спротив українців.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.13 Купівля 37.13Продаж 37.73
- EUR Купівля 40.11Продаж 41.09
- Актуальне
- Важливе