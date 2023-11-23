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В окупованому Токмаку росіяни провели рейд: шукали інформаторів ЗСУ та вибухові речовини

23 листопада, 2023 четвер
17:33
Війна з Росією Окупанти

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області російська армія провела рейд: шукали інформаторів Сил оборони України та вибухові речовини

Про це інформує Центр національного спротиву. 

Вказано, що на тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують шукати українське підпілля. 

Зокрема, у Токмаку окупанти обшукали понад 300 приміщень, перекриваючи для рейду вулиці міста. Як зазначають у Нацспротиві, метою обшуків був пошук людей, які інформували Сили оборони. Разом із тим російські військові шукали вибухові речовини. 

"Проте такі каральні заходи не принесуть росіянам успіхів, адже в Москві досі не усвідомили, що вони тут вороги. І майже кожен місцевий працює над звільненням свого рідного краю", - наголосили у Нацспротиві. 

  • Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що на території школи № 6 міста Токмак окупанти відкрили нову катівню. Туди масово звозять місцевих мешканців для ув'язнення та тримання у полоні. Таким чином окупанти хочуть пригнітити спротив українців.
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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