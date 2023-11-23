В окупованому Токмаку росіяни провели рейд: шукали інформаторів ЗСУ та вибухові речовини

Про це інформує Центр національного спротиву.

Вказано, що на тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують шукати українське підпілля.

Зокрема, у Токмаку окупанти обшукали понад 300 приміщень, перекриваючи для рейду вулиці міста. Як зазначають у Нацспротиві, метою обшуків був пошук людей, які інформували Сили оборони. Разом із тим російські військові шукали вибухові речовини.

"Проте такі каральні заходи не принесуть росіянам успіхів, адже в Москві досі не усвідомили, що вони тут вороги. І майже кожен місцевий працює над звільненням свого рідного краю", - наголосили у Нацспротиві.