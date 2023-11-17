Окупанти створили нову катівню у Токмаку, щоб гасити спротив місцевих мешканців, - Федоров

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ворог сьогодні перетворив фронтовий Токмак на свою суцільну військову базу. Окупанти розміщуються на території АТП (автотранспортне підприємство – ред.) і в основному на території промислового підприємства у Токмаку. І звичайно, росіяни завозять до міста велику кількість своїх підрозділів. Ми знаємо, що на території школи № 6 міста Токмак окупанти відкрили на цьому тижні нову катівню, куди масово звозять мешканців тимчасово окупованого Токмака, щоб їх там ув'язнювати та тримати у полоні", - розказав міський голова Мелітополя.

За його словами, ворог це робить, щоб таким чином тиснути на цивільне населення, намагаючись погасити той спротив, який продовжує чинитися у фронтових містах, Токмаку та Молочанську.

"Також місцеві мешканці бачать, що у ворога продовжуються проблеми з логістикою, доставкою продовольства на територію фронтових міст. Це зрозуміло і з того, що окупанти навіть обкрадають будинки та квартири, аби нажитися якимись харчами. І ще бачимо тенденцію у Токмаку, що ворог розміщує своїх військових, підселяючи їх до осель цивільних мешканців. Якщо раніше ми говорили, що російські вояки захоплюють будинки й дають максимум декілька годин на виїзд місцевих зі своїх помешкань, то зараз, аби прикритися цивільними як живим щитом, вони продовжують підселятися до них", - зауважив Іван Федоров.