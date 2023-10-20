У Токмаку гуманітарна криза: росіяни не завозять достатньо ліків і продуктів, - ЦНС
Російські окупанти спричинили гуманітарну кризу в Токмаку Запорізької області, чим порушують міжнародне право
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Російський режим несе смерть та знищує все до чого дотягується. Наразі важкою залишається ситуація в тимчасово окупованому Токмаці (Запорізька область), куди ворог не завозить медикаменти й гуманітарку в належній кількості", - йдеться у повідомленні.
ЦНС заявляє, що створивши гуманітарну кризу в Токмаку, російські окупанти порушили міжнародне право, згідно з яким саме на окупаційну владу покладається обов'язок забезпечення життєдіяльності захопленого регіону.
Крім того, ситуацію ускладнює заборгованість по виплаті пенсій та інших соціальних виплат. Росіяни заблокували перекази з України, "чим прирекли людей на межу виживання", говорять у ЦНС.
- У тимчасово окупованих росіянами містах Луганської області спостерігається загострена гуманітарна ситуація, окупанти не відновлюють там зруйновані житлові будинки й інфраструктуру
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