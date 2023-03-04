В Онтаріо померла дружина останнього президента УНР

Про це повідомив голова Організації українських націоналістів Богдан Червак.

"Із сумом повідомляємо, що на 97-му році в Бурлінгтоні, Онтаріо, відійшла у вічність Ярослава Плав'юк, дружина Голови ОУН і останнього президента УНР на вигнанні Миколи Плав'юка. Складаємо співчуття родині і друзям покійної. Царство небесне, вічна пам'ять!" - написав Червак.

Ярослава Бойко (Плав'юк) народилася 24 березня 1926 року в селі Біла Тернопільської області. Під час Другої світової війни родина перебралася до в Австрії, а згодом - Баварії.

У 1945 році в таборі для "переміщених осіб" в американській зоні окупації (Карлсфельд, що неподалік Мюнхена) Ярослава Бойко познайомилася з Миколою Плав'юком – майбутнім чоловіком і Головою ОУН.

Наприкінці 1949 року подружжя Плав'юків переїхали до Канади, отримавши там громадянство. Подружжя виховали двох синів Ореста і Нестора та двох доньок Уляну та Оксану.

"Завжди була поруч із чоловіком, супроводжувала його в усіх переїздах, подорожах за кордон, а також перебувала з ним в Україні після відновлення її державної незалежності", - пише Червак про Ярославу Плав'юк.

У січні 2018 року на заходах присвячених 100-річчю УНР в Торонто Ярослава Плав'юк закликала до збереження незалежності України, утвердження сильної демократичної європейської країни.