В Онтаріо померла дружина останнього президента УНР
На 97-му році життя померла дружина останнього президента УНР Миколи Плав'юка - Ярослава Плав'юк
Про це повідомив голова Організації українських націоналістів Богдан Червак.
"Із сумом повідомляємо, що на 97-му році в Бурлінгтоні, Онтаріо, відійшла у вічність Ярослава Плав'юк, дружина Голови ОУН і останнього президента УНР на вигнанні Миколи Плав'юка. Складаємо співчуття родині і друзям покійної. Царство небесне, вічна пам'ять!" - написав Червак.
Ярослава Бойко (Плав'юк) народилася 24 березня 1926 року в селі Біла Тернопільської області. Під час Другої світової війни родина перебралася до в Австрії, а згодом - Баварії.
У 1945 році в таборі для "переміщених осіб" в американській зоні окупації (Карлсфельд, що неподалік Мюнхена) Ярослава Бойко познайомилася з Миколою Плав'юком – майбутнім чоловіком і Головою ОУН.
Наприкінці 1949 року подружжя Плав'юків переїхали до Канади, отримавши там громадянство. Подружжя виховали двох синів Ореста і Нестора та двох доньок Уляну та Оксану.
"Завжди була поруч із чоловіком, супроводжувала його в усіх переїздах, подорожах за кордон, а також перебувала з ним в Україні після відновлення її державної незалежності", - пише Червак про Ярославу Плав'юк.
У січні 2018 року на заходах присвячених 100-річчю УНР в Торонто Ярослава Плав'юк закликала до збереження незалежності України, утвердження сильної демократичної європейської країни.
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