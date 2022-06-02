В ООН погодились змінити міжнародну назву Туреччини

Про це повідомило турецьке інформагентство Anadolu Agency.

Речник ООН Стефан Дюжаррік зазначив, що секретаріат отримав листа міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу на ім’я генсека Антоніу Гутерріша з проханням використовувати Türkiye замість Turkey на міжнародній арені.

"Новий бренд Türkiye тепер діє іноземними мовами", - йдеться в повідомленні.

Речник ООН сказав, що зміна назви країни набула чинності з моменту отримання листа.

Так, замість бренду Made in Turkey експортна продукція з країни буде надходити під брендом Made in Türkiye.

У грудні 2021 року президент Туреччини підписав указ, яким змінив міжнародний бренд країни з Turkey на Türkiye.

31 травня МЗС Туреччини надіслало генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу лист із проханням зареєструвати назву країни іноземними мовами в ООН як Türkiye.

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