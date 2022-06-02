В ООН погодились змінити міжнародну назву Туреччини
Організація Об’єднаних Націй погодила прохання Анкари зареєструвати назву країни іноземними мовами в ООН як Türkiye
Про це повідомило турецьке інформагентство Anadolu Agency.
Речник ООН Стефан Дюжаррік зазначив, що секретаріат отримав листа міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу на ім’я генсека Антоніу Гутерріша з проханням використовувати Türkiye замість Turkey на міжнародній арені.
"Новий бренд Türkiye тепер діє іноземними мовами", - йдеться в повідомленні.
Речник ООН сказав, що зміна назви країни набула чинності з моменту отримання листа.
Так, замість бренду Made in Turkey експортна продукція з країни буде надходити під брендом Made in Türkiye.
- У грудні 2021 року президент Туреччини підписав указ, яким змінив міжнародний бренд країни з Turkey на Türkiye.
- 31 травня МЗС Туреччини надіслало генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу лист із проханням зареєструвати назву країни іноземними мовами в ООН як Türkiye.
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