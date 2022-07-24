В ООН відмежувалися від заяви "джерела" про право росіян стріляти по Одеському порту, - МЗС

Про це розповів речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Нібито неназване джерело в ООН стверджує, що ракетним ударом по порту Одеси РФ технічно не порушила зернову угоду, підписану в Стамбулі. Мовляв, Росія не обіцяла не обстрілювати ті частини українських портів, які напряму не задіяні в експорті зерна. М'яко кажучи, нас така позиція здивувала", - зазначив Ніколенко.

Він підкреслив, що слова неназваного чиновника дисонують із заявою генерального секретаря Антоніу Гутерреша, який беззастережно засудив обстріл Одеського порту.

Ніколенко додав, що міжнародна спільнота, яка чітко вказала на порушення Росією своїх зобов‘язань в рамках забезпечення безпечного функціонування портової інфраструктури для експорту зернових, була одностайною.

МЗС України одразу звернулося до керівництва ООН за роз‘ясненнями і сьогодні отримало запевнення, що неофіційний коментар "неназваного джерела" для The New York Times не відображає позицію ООН.

"Лише заява генсекретаря Гутерреша відображає позицію організації", - зазначив Олег Ніколенко.

"От і біда з цими неназваними джерелами: запустили провокативний наратив, а відповідальності жодної. Це було зроблено зумисно або незумисно - питання відкрите", - додав речник МЗС.

22 липня 2022 року, Україна, Туреччина та генеральний секретар ООН підписали угоду щодо експорту зерна. Зі свого боку Росія підписала дзеркальний договір. Пізніше Мінінфраструктури заявило, що першим в рамках деблокади може запрацювати порт Чорноморськ, перше судно може пройти розблокованими коридорами протягом чотирьох діб.

23 липня росіяни завдали масованого ракетного удару по Одесі, через що загорівся морський порт. У МЗС України заявили, що обстріл Одеси - це плювок президента РФ Владіміра Путіна в обличчя генсеку ООН та турецькому лідеру Реджепу Таїпу Ердогану.

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