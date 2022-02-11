В ОПУ підозрюють, що Кличко може піти у президенти, - екснардеп Доній про відкриття справ щодо оточення мера Києва

Про це він сказав у ефірі програми "Змістовно" на Еспресо.TV.



"Протягом останніх півроку були явні спроби політичних переслідування команди Київського міського голови, бо хтось в Офісі президента запідозрив, що він може бути альтернативним кандидатом в президенти. Контроль - це нормально з боку будь-яких силових структур, але якщо подивитися кількість відкритих справ по оточенню Кличка, вона аномальна в порівнянні з іншими обласними центрами", - сказав Доній.



На його думку, у цьому випадку було явне зосередження уваги.



"Тим не менш, конкретне обвинувачення надійшло не представникам "УДАРу", а "попалився" якраз представник "Слуги народу". Керівниця партії у своїй заяві все переставила з ніг на голову, вона сказала, що те, що "попався" депутат від "СН" свідчить про корупцію в оточенні міського голови. Ця ж фракція знаходиться в опозиції в Київраді", - додав екснардеп.



На його думку, з боку партії могло бути дві реакції.



"Або покаятися і сказати "Винен і ми його виключаємо з партії", або сказати "Недоведено. Це не він. Він не винен". А сказати, що винен міський голова - це абсурдність. Будь-яка кримінальна справа закінчується вироком, але я сумніваюсь. У мене великі сумніви", - підсумував Доній.

Нагадаємо, що детективи НАБУ затримали під час отримання хабара в 1,26 млн грн депутата Київради ("слугу народу" Владислава Трубіцина) та інших посадовців.

Голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк заявила про позачергове скликання київського осередку партії через затримання "слуги" - голови комісії Київради з підприємництва та благоустрою Владислава Трубіцина, а також його помічника при отриманні хабаря в 1 млн 260 тис. грн.

11 лютого Вищий антикорупційний суд України обрав підозрюваному, ймовірному співучаснику депутата Київради Владислава Трубіцина, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави на суму 2 481 000 грн.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ще одному підозрюваному у справі за участю депутата Київської міської ради, його арештували з можливістю внесення застави у розмірі 1 488 600 грн.