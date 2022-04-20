В ОРДЛО окупанти втягують підлітків у ведення бойових дій, – Денісова

Про це розповіла Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну з проханням врахувати факти порушень Росією прав дітей в Україні.

За інформацією Денісової, яку вона отримала від партнерських правозахисних організацій, що працюють в ОРДЛО, 15 квітня на Луганщині поховали випускника "військово-патріотичного клубу "Юність Новоросії" "Патріотичної асоціації Донбасу" – Андрія "Цербера". Він загинув під час виконання бойових завдань окупантів.

Так званий військово-патріотичний клуб "Юність Новоросії" утворений 2 листопада 2014 року і діє в місті Молодогвардійськ на Луганщині. Він здійснює підготовку дітей з 10 до 18 років за напрямами: стройова підготовка, фізична підготовка, медицина, історія, тактика.

Учасниками клубу є понад 90 дітей. Більшість із них – діти-сироти, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Організація "Патріотична асоціація Донбасу" координує діяльність військово-патріотичних клубів та організацій на тимчасово окупованій території у Луганській області. Голова цієї організації Селіванов Олексій Сергійович на тимчасово окупованій території в Запорізькій області очолює так зване Енергодарське міжрайонне управління міліції.

"Пропагуючи вступ до армії цивільного населення тимчасово окупованих територій, РФ грубо порушує закони та звичаї війни, передбачені Женевською конвенцією 1949 року про захист цивільного населення під час війни та Факультативним протоколом до Конвенції ООН про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах", – наголосила Денісова.

Від початку повномасштабної війни РФ станом на 20 квітня в Україні загинуло 205 дітей, 373 зазнали поранень.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb