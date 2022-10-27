Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов

"На тимчасово окупованих територіях Донецької області призвуть на військову службу понад 300 засуджених осіб. Так, за наявною інформацією, підготовлено проєкт указу Пушиліна (голова окупаційної адміністрації Донецької області) про деякі питання мобілізації окремих громадян" – зазначив Олексій Громов.

Йдеться про призов на військову службу понад 300 засуджених осіб, що відбувають покарання у так званих виправних закладах державної служби виконання покарань "міністерства юстиції" тимчасово окупованих територій Донецької області.

Окрім того, Громов додав, що мобілізація студентів різних форм навчання призвела до зростання соціальної напруги на тимчасово окупованих територіях Луганської області.

Окупаційна адміністрація Луганщини видала "розпорядження" про звільнення з військової служби окремої категорії громадян. Однак через позицію "військових", демобілізувати студентів планується лише впродовж 2-3 місяців, замінюючи їх новими мобілізованими.

Нагадаємо, до окупованої території Запоріжжя прибувають мобілізовані тиждень тому росіяни: трапляються випадки дезертирства

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb