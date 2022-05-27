В Оріхові на Запоріжжі знову запроваджують подовжену комендантську годину на вихідні
У місті Оріхів Запорізької області з 28 по 30 травня триватиме комендантська година
Про це повідомила пресслужба міськради.
"З метою запобігання небезпечних ситуацій, з 14:00 28 травня (субота) до 5:00 30 травня (понеділок) запроваджено комендантську годину з посиленим режимом", - йдеться у повідомленні.
З 30 травня комендантська година діятиме щоденно з 18.00 до 05.00.
Під час КГ заборонено перебувати на вулицях та громадських місцях осіб без перепусток. Також заборонений рух машин.
З дому можна виходити тільки, щоб спуститися в укриття під час повітряної тривоги.
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