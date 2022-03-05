В оточенні Путіна розкол, шестеро олігархів виступили проти російської агресії, - Центр протидії дезінформації

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у Telegram.



За інформації джерела, санкції ЄС і США проти російської еліти похитнули віру олігархів у Володимира Путіна.



"Наразі вже шестеро олігархів з загальним капіталом $90 млрд публічно виступили проти російської агресії щодо України. Статки російських мільярдерів скоротилися за тиждень війни майже на $40 млрд Сьогодні заяви зробили власник "Новатек" Леонід Міхельсон, засновник "Русалу" Олег Дерипаска, власник "Лукойл" Вагіт Алекперов, голова "Альфа Груп" Михайло Фрідман та його партнер Петро Авен", - йдеться у повідомлення.



У Центрі протидії дезінформації також відзначили позицію банкіра Олега Тінькова.



'Це немислимо і неприпустимо! Держави мають витрачати гроші на лікування людей, а не на війну", - цитують російського олігарха.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb