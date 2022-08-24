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В перші дні широкомасштабного нападу РФ Єрмак розсилав світлини вбитих росіянами дітей світовим лідерам, щоб ті дали допомогу, - WP

24 серпня, 2022 середа
19:21
Світ Андрій Єрмак

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак, намагаючись посилити міжнародну допомогу Україні, розсилав світовим лідерам фото вбитих українських дітей і зруйнованих будинків

Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак розповів журналістам, що регулярно відправляв смс-повідомлення з фотографіями вбитих українських дітей і зруйнованих українських будинків на мобільні телефони чиновників у всьому світі.

"Зізнаюся, це були жахливі фотографії, які не давали мені спати вночі. Дев'яносто відсотків людей, які отримали їх, відреагували, передзвонили й почали робити ще більше", - повідомив він.

За даними видання, фото, зокрема, отримували радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, помічниця держсекретаря у справах Європи та Євразії Карен Донфрід, члени Конгресу США.

  • 14 серпня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що метою України має бути приниження Росії, тобто візовий бан. "Зброя + санкції + ізоляція та приниження = перемога над "русскім міром" з прицілом на багато років. Саме цього боїться РФ", - йдеться в повідомленні. 

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війна з Росією
Андрій Єрмак
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