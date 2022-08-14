Нашою метою має бути приниження Росії, - Єрмак

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у себе в telegram-каналі.

"Зброя + санкції + ізоляція та приниження = перемога над "русскім міром" з прицілом на багато років. Саме цього боїться РФ", - йдеться в повідомленні.

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Також він заявив, що візовий бан Росії має бути метою України.

"Візовий бан для росіян = приниження", - написав він.

11 серпня Естонія закрила в'їзд росіянам із шенгенськими візами.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримує ідею загальної заборони на в'їзд росіян до ЄС, наприклад з туристичною метою.

12 серпня прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що критична реакція російської еліти на заклики заборонити шенгенські візи для росіян показує, що це ефективний інструмент санкцій.