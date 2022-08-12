Про це пише ERR.

Видання повідомляє, що думки щодо можливого припинення видачі шенгенських віз росіянам в Європейському Союзі розділилися. У той час як Естонія, Латвія та Фінляндія наполягають на тому, щоб такі правила запровадили у ЄС, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що він проти такого кроку. Сьогодні, 12 серпня, на підтримку припинення видачі віз виступив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

"Ми будемо продовжувати ці переговори. Міністри закордонних справ збираються наприкінці серпня, і ця тема дуже актуальна. Треба розуміти, що лише 10 відсотків російського населення їздить за кордон, і саме ці люди в основному з Москви та Санкт-Петербурга, чия думка має значення. Про це також свідчить дуже болісна реакція Росії на цю пропозицію", - сказала Каллас.

Видання зазначає, що колишній президент Росії та заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв обурливо відреагував на заяву Каллас після того, як вона написала в соціальних мережах, що "відвідати Європу - це привілей, а не право людини".

"Це показує, що це ахіллесова п'ята. Це те, чого вони дійсно бояться, тому це ефективно", - сказала вона.

За словами міністерки, Естонія, Латвія та Фінляндія несуть найбільший тягар російських туристів, які подорожують до Європи, оскільки припинене авіасполучення.

"Європа заборонила авіасполучення з Росії в Європу. Це означає, що росіяни можуть потрапити в Європу тільки через три країни — Фінляндію, Естонію та Латвію. Тому не зовсім справедливо, що всі інші країни Шенгену видають ці візи, але насправді ми втрьох несемо цей тягар", - сказав Каллас.

11 серпня Естонія закрила в'їзд росіянам із шенгенськими візами.

Того ж дня, Латвія визнала Росію спонсором тероризму та закликала ЄС припинити дію віз для росіян і білорусів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримує ідею загальної заборони на в'їзд росіян до ЄС, наприклад з туристичною метою.

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