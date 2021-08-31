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В Південній Африці відкрили новий штам COVID-19

31 серпня, 2021 вiвторок
08:33
Світ

Новий штам коронавірусу з множинними мутаціями виявили в семи країнах Африки, Європи, Азії і Океанії

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з дослідженнями, які ще не пройшли експертну оцінку, новий варіант, відомий як C.1.2, вперше виявили в травні. Зараз він поширився на більшість провінцій Південної Африки і сім інших країн Африки, Європи, Азії і Океанії.

Наразі не встановлено, чи є цей новий варіант більш заразним або здатним подолати імунітет, який людина має після вакцинації або перехворівши на COVID-19. Нині тривають лабораторні дослідження, щоб встановити, наскільки добре варіант нейтралізується антитілами.

Річард Лесселлс, фахівець з інфекційних захворювань і один з авторів дослідження щодо C.1.2, сказав, що його поява свідчить, що "ця пандемія ще далека від завершення, і цей вірус все ще вивчає способи, як потенційно краще заразити нас".

За словами Лесселлса, C.1.2 може мати більше властивостей ухилення від імунітету, ніж Delta, з огляду на його структуру мутацій, і що результати дослідження були передані в ВООЗ.

ПАР була першою країною, що виявила бета-варіант – один з чотирьох варіантів, які "викликають занепокоєння", згідно з ВООЗ.
 

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Південна Африка
Коронавірус
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