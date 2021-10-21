В проєкті державного бюджету на 2022 рік є безліч шкідливих норм для держави, - Княжицький

Про це він повідомив в ефірі Еспресо.TV.



“Наш комітет прийняв відповідні рішення щодо поправок до законопроєкту про державний бюджет України на 2022 рік, які стосуються підтримки певних галузь культури, зокрема бібліотек та видавництв. Але профільний комітет їх не врахував, лише частково задовільнивши наші правки. Тоді як багато інших поправок було враховано повністю, жодна наша не була прийнята. Очевидно, що така ситуація є жахливою,” - розповів Княжицький



Княжицький зауважив, що опозиція зробить все, щоб в першу чергу не фінансувались державні органи, а виділялось більше коштів на культуру, гуманітарну політику та інформаційний сектор. За словами Княжицького, влада намагається збільшувати видатки насамперед на правоохоронні органи.



“Влада виділяє більше коштів в першу чергу на силові державні органи. В той час як потрібно збільшувати фінансування культурної, гуманітарної та інформаційної політики держави. Я сподіваюсь, що Кабінет Міністрів врахує наші пропозиції. Принаймні, ми будемо на цьому наполягати” - додав Княжицький



Княжицький також додав, що в проекті державного бюджету на 2022 рік є багато питань, які не стосуються сфери культури і опозиція не може їх підтримувати. За словами Княжицького, фракція “Європейська солідарність” не буде голосувати за проект державного бюджету України.



“Ми не будемо підтримувати проект державного бюджету на 2022 рік. Оскільки там є безліч питань, які є шкідливими для держави. Наприклад, ми маємо проблеми з газом. Так от, в бюджеті на 2022 рік не дали субвенції місцевій владі. Навпаки, поклали всю відповідальність на них та зменшили їхні бюджети. Це просто катастрофа. Людям прийдеться просто виживати” - додав Княжицький.



Нагадаємо, 20 жовтня Верховна Рада прийняла у першому читанні проєкт державного бюджету на 2022 рік